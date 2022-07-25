Об этом сообщают российские СМИ.

ФСБ объявила, что сорвала операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов. Ее якобы курировали спецслужбы НАТО, а в самой операции был задействован главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В ФСБ заявили, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС российских летчиков, которые должны были перегнать самолеты на аэродром Канатово у Кропивницкого.

ФСБ утверждает, что украинская разведка обещала пилотам за угон самолетов по $2 млн. За готовность угнать самолет должны были заплатить по $4 тыс. авансом через курьеров. Российские спецслужбы показали видео, на котором якобы задерживают курьера и изымают у него деньги.

По утверждению ФСБ, Христо Грозев участвовал в операции и нашел двух курьеров, которые передавали деньги.

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