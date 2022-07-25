ФСБ утверждает, что сорвала операцию украинской разведки по угону самолетов РФ, в которой принимал участие расследователь Bellingcat Грозев
Федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы сорвала операцию украинской разведки по угону боевых самолетов, в которой принимал участие расследователь Bellingcat Христо Грозев
Об этом сообщают российские СМИ.
ФСБ объявила, что сорвала операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов. Ее якобы курировали спецслужбы НАТО, а в самой операции был задействован главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.
В ФСБ заявили, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС российских летчиков, которые должны были перегнать самолеты на аэродром Канатово у Кропивницкого.
ФСБ утверждает, что украинская разведка обещала пилотам за угон самолетов по $2 млн. За готовность угнать самолет должны были заплатить по $4 тыс. авансом через курьеров. Российские спецслужбы показали видео, на котором якобы задерживают курьера и изымают у него деньги.
По утверждению ФСБ, Христо Грозев участвовал в операции и нашел двух курьеров, которые передавали деньги.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.92
Покупка 37.92Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 38.21Продажа 39.57
- Актуальное
- Важное