English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ФСБ утверждает, что сорвала операцию украинской разведки по угону самолетов РФ, в которой принимал участие расследователь Bellingcat Грозев

ФСБ утверждает, что сорвала операцию украинской разведки по угону самолетов РФ, в которой принимал участие расследователь Bellingcat Грозев

25 июля, 2022 понедельник
10:35
война с Россией

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы сорвала операцию украинской разведки по угону боевых самолетов, в которой принимал участие расследователь Bellingcat Христо Грозев

Об этом сообщают российские СМИ.

ФСБ объявила, что сорвала операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов. Ее якобы курировали спецслужбы НАТО, а в самой операции был задействован главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В ФСБ заявили, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС российских летчиков, которые должны были перегнать самолеты на аэродром Канатово у Кропивницкого.

ФСБ утверждает, что украинская разведка обещала пилотам за угон самолетов по $2 млн. За готовность угнать самолет должны были заплатить по $4 тыс. авансом через курьеров. Российские спецслужбы показали видео, на котором якобы задерживают курьера и изымают у него деньги.

По утверждению ФСБ, Христо Грозев участвовал в операции и нашел двух курьеров, которые передавали деньги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ФСБ
Кропивницкий
ГУР
НАТО
Bellingcat
Христо Грозев
Читайте также:
Автор Антин Борковский
24 июля, 2022 воскресенье
Путин уже распрощался с мыслью о "Великом Петре", теперь он борется только за сохранение своей жизни
23 июля, 2022 суббота
Корбан - подходящая кандидатура, чтобы отвлечь от главной фамилии в списке на лишение гражданства, - политтехнолог Подорожный
24 июля, 2022 воскресенье
Иран передал РФ боевые беспилотники, - СМИ
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.92
    Покупка 37.92
    Продажа 39.08
  • EUR
    Покупка 38.21
    Продажа 39.57
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
25 июля
10:58
Российские войска в очередной раз обстреляли пограничную территорию Черниговщины
10:48
Следком РФ предлагает создать "трибунал" над Украиной с участием Сирии, Ирана и участников СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС
10:40
Ночные взрывы в Николаеве, вражеские обстрелы области и раненый ребенок: Ким о ситуации в Николаевской области
10:27
китай
Китай перестал вкладывать деньги в Россию по проекту "Один пояс, один путь"
10:08
Инфографика
Около 40 тыс. армейцев: Генштаб ВСУ опубликовал обновленные потери России в войне
10:01
Эксклюзив
Кофеманам здесь не место: как мэрия добивает бизнес во Львове
09:55
Дюплантис снова побил мировой рекорд, который 26 лет удерживал Бубка
09:48
Захватчики в очередной раз попытались выйти на границу Луганской области, - Гайдай
09:47
Эксклюзив
Нас ждет период нестабильных событий в Черном море, – политолог Басараб
09:29
Эксклюзив
Из-за уничтоженных мостов россияне вынуждены будут оставить Херсонскую область, - Згурец
09:29
Число раненых детей в результате вооруженной агрессии России в Украине возросло до более 686
09:17
Инфографика
Курс валют: сколько стоят доллар и евро в обменниках 25 июля
09:16
Киссинджер объяснил, почему ситуация в мире сейчас опаснее, чем во время холодной войны
09:04
Николай Княжицкий
Bayraktar для украинцев объединил польское общество
08:49
Население Китая начнет сокращаться к 2025 году: названы причины
08:37
Эксклюзив
В Мелитополе партизаны успешно разрушают пути коммуникации оккупантов, - боец Легиона Свободы Денисов
08:36
Разведка Британии обнаружила важный военный объект, который РФ развернула на границе с Украиной
08:30
Оккупанты в течение 24 июля ранили 8 гражданских
08:28
Эксклюзив
Ночью враг нанес ракетные удары по Чугуеву, - депутат Харьковского облсовета Дорошенко
07:58
Армия Китая стала более агрессивной и более опасной, - генерал США Милли
07:39
Россияне били по трем районам Днепропетровщины: повреждено предприятие и газопровод, пострадал ребенок
07:17
Оккупанты ведут наступление в сторону Спорного, а также в направлении Мироновское – Луганское, - Генштаб ВСУ
06:53
Виктор Орбан
Страны, где смешиваются европейцы с неевропейцами, больше не являются нациями, - Орбан попал в скандал
06:35
Россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец, - Буданов о применении ВСУ HIMARS
06:07
Евгений Енин
Россия может дожать Беларусь, Украина готовится к худшим сценариям в войне, - МВД
05:39
Появление HIMARS на вооружении ВСУ в России называют поворотным моментом в войне, - ISW
05:17
Военная агрессия РФ против Украины – попытка разрушить единство Европы, - Штайнмайер
02:31
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали 5 опорных пунктов россиян в Херсонской области, - ОК "Юг"
02:11
Студия Marvel показала первый тизер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"
01:26
В школах ЕС учится около 500 тысяч украинских детей
01:08
Никополь
Россияне обстреляли Никопольский район, - РВА
00:48
Руслан Стефанчук
Медиа и нацменьшинства. Стефанчук прогнозирует, что в Раде будут дискуссии по евроинтеграционным законам
00:22
Кремль в Казани (Татарстан)
Переходные правительства, национальные легионы, ядерное разоружение. В Праге народы и регионы РФ подписали "Декларацию о деколонизации России"
00:04
На фото последствия обстрела в Сумской области
В течение дня по Сумщине было более 30 прилетов, - ОВА
2022, воскресенье
24 июля
23:42
вулкан
В Японии началось извержение вулкана Сакура-дзима
23:05
Флаг Украины
В боях за Украину погиб канадец
22:58
Пятидесятники полностью переводят богослужения на украинский язык
22:37
"Режимы – это что-то в российских тюрьмах": Подоляк прокомментировал заявления Лаврова
22:18
"Украинцев не сломать": Зеленский напомнил, что 28 июля впервые будет отмечаться День Украинской Государственности
22:11
24 июля 1990 года. На Крещатике. Перед Киевсоветом
Этот день в истории: украинский флаг впервые над Киевсоветом и изобретение психоанализа Фрейдом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV