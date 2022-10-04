Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.

"Многие мариупольцы в аннексии колебались или ехать, или ждать ВСУ в городе - сейчас они приняли окончательное решение. Очень многие выезжают из Мариуполя, однако мы столкнулись с новой проблемой", - отметил он.

Андрющенко подчеркнул, что проблемная ситуация возникла на границе России и Эстонии, в районе Ивангорода.

"То, что мы наблюдали вблизи Мариуполя - ФСБ устроило фактически фильтрационный пункт для украинцев - там есть мариупольцы, бердянцы, мелитопольцы и частично херсонцы. Васильевка закрыта и единственный путь через Эстонию. По состоянию на сейчас очередь такая, что люди ждут по 5-6 суток. Там еще нашествие россиян, пытающихся уйти от мобилизации", - рассказал советник мэра.

По его данным, ФСБ очень плотно фильтрует украинцев и несколько тысяч украинцев.

"Люди в автомобилях, условий никаких. Люди оттуда сообщают, что есть уже аресты, не выпускают мужчин в Эстонию. В первую очередь обслуживают россиян, поэтому очередь увеличивается и пропускная возможность падает. Ситуация катастрофическая, мариупольцы рассказывают ужасные вещи. Ни ФСБшники, ни гражданские" россияне о них не заботятся. Говорят, что то же было в Мариуполе, когда была большая волна эвакуации - такие же фильтрационные мероприятия устраивают россияне уже на своей границе", - подытожил Андрющенко.