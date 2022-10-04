ФСБ устроила фильтрацию для украинцев на границе РФ с Эстонией, люди в очередях по 5-6 суток, - советник мэра Мариуполя
Федеральная служба безопасности России развернула фильтрационный пункт для украинцев на границе с Эстонией, россияне арестовывают людей и не выпускают мужчин за границу
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Еспресо.
"Многие мариупольцы в аннексии колебались или ехать, или ждать ВСУ в городе - сейчас они приняли окончательное решение. Очень многие выезжают из Мариуполя, однако мы столкнулись с новой проблемой", - отметил он.
Андрющенко подчеркнул, что проблемная ситуация возникла на границе России и Эстонии, в районе Ивангорода.
"То, что мы наблюдали вблизи Мариуполя - ФСБ устроило фактически фильтрационный пункт для украинцев - там есть мариупольцы, бердянцы, мелитопольцы и частично херсонцы. Васильевка закрыта и единственный путь через Эстонию. По состоянию на сейчас очередь такая, что люди ждут по 5-6 суток. Там еще нашествие россиян, пытающихся уйти от мобилизации", - рассказал советник мэра.
По его данным, ФСБ очень плотно фильтрует украинцев и несколько тысяч украинцев.
"Люди в автомобилях, условий никаких. Люди оттуда сообщают, что есть уже аресты, не выпускают мужчин в Эстонию. В первую очередь обслуживают россиян, поэтому очередь увеличивается и пропускная возможность падает. Ситуация катастрофическая, мариупольцы рассказывают ужасные вещи. Ни ФСБшники, ни гражданские" россияне о них не заботятся. Говорят, что то же было в Мариуполе, когда была большая волна эвакуации - такие же фильтрационные мероприятия устраивают россияне уже на своей границе", - подытожил Андрющенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.74Продажа 39.99
- Актуальное
- Важное