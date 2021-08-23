ФСБ сообщила о задержании украинца в Туле, ему инкриминируют шпионаж

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Он якобы пытался узнать секретные сведения о вооружении, в частности посредством вербовки.

ФСБ утверждает, что украинец задержан с поличным и он якобы работал на разведслужбы Украины.

Возбуждено дело по статье о шпионаже. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.