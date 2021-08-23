ФСБ сообщила о задержании украинца в Туле, ему инкриминируют шпионаж
ФСБ России сообщает о задержании в Туле гражданина Украины
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Он якобы пытался узнать секретные сведения о вооружении, в частности посредством вербовки.
ФСБ утверждает, что украинец задержан с поличным и он якобы работал на разведслужбы Украины.
Возбуждено дело по статье о шпионаже. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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