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ФСБ следит за теми, кто на оккупированных территориях ходит в лес и не берет паспорт РФ, - Генштаб

22 апреля, 2023 суббота
19:05
Война с Россией

Во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье представители ФСБ ограничили посещение лесных зон: замеченных проверяют и берут на контроль, а также следят за теми, кто не имеет паспорта РФ

Об этом пишет Генштаб.

Оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины

"Так, в Энергодаре Запорожской области, увеличено количество патрулей, на блокпостах начали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные", - отметили в пресс-службе.

В частности, захватчики скрыто следят за украинцами, отказавшимися от российского паспорта. Также работников ФСБ интересует, как с территории подконтрольной Правительству Украины во временно оккупированные территории переводят средства, а затем они конвертируются в наличные.

"В то же время из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, которые готовы работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС. Используя запугивание, угрозы, шантаж и пытки враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписания государственной корпорацией "Росатом", – добавили в Генштабе.

Украинские защитники отразили 40 вражеских атак, а также ударили по складу боеприпасов РФ

Утверждается, что основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них ВСУ отразили около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Тогда же украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и 1 склад боеприпасов противника.

За сутки Россия нанесла по Украине 3 ракетных и 24 авиационных удара

В течение суток россияне нанесли 3 ракетных, 24 авиационных удара и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Из-за вражеских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Орликовка Черниговской области; совершил обстрелы населенных пунктов Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Коренивка, Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времивка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Козацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Украина
Россия
Луганщина
Сумщина
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Харковщина
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