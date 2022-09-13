Об этом сообщают российские СМИ.

Сотрудник оборонного завода задержан в Московской области по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, мужчина передал в Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники.

В ФСБ заявили, что арестованный занимал должность директора по качеству авиационного завода. Спецслужба утверждает, что у мужчины был допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно". Он якобы сфотографировал на мобильный телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники и передал эти материалы сотруднику Одесского авиационного завода.

22 августа ФСБ обвинила в убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной украинские спецслужбы.

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