ФСБ схватила директора авиазавода по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности РФ задержала директора по качеству авиазавода по обвинению в передаче секретных данных Украине
Об этом сообщают российские СМИ.
Сотрудник оборонного завода задержан в Московской области по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, мужчина передал в Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники.
В ФСБ заявили, что арестованный занимал должность директора по качеству авиационного завода. Спецслужба утверждает, что у мужчины был допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно". Он якобы сфотографировал на мобильный телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники и передал эти материалы сотруднику Одесского авиационного завода.
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22 августа ФСБ обвинила в убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной украинские спецслужбы.
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