А это уже серьезно. Украинские власти, как оказалось, не только внедрили телевизионную цензуру в виде "единого марафона".

Украинские власти в лице СБУ, явно подставив своих американских коллег из ФБР, просили закрывать украинские, антироссийские страницы в соцсетях — ФБ, Инсте, YouTube и даже Twitter.

На этот счет в США скандал и расследование комитета Конгресса. В отчете комитета, опубликованном на и сайте, прямо сказано о цензуре по запросу СБУ, "пропитанного российскими агентами-кротами".

Сначала в марте 2022 года СБУ попросило закрыть пророссийские аккаунты. А в мае предоставило список тех украинских ресурсов, которые якобы использовали для продвижения "разъединения политических сил и украинского общества в целом".

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Теперь СБУ очевидно должен предоставить список тех групп и аккаунтов, которые "разъединяли политические силы" и объяснить, что это значит. Иначе это выглядит желанием некоторых должностных лиц использовать силовые структуры, подставив наших партнеров, для полной зачистки информационного пространства внутри любой критики…

И это чертовски плохо. Потому что в теневом бане сейчас куча моих друзей, пишущих о коррупции на закупках, о некачественных турникетах и других проблемах, от решения которых напрямую зависит много жизней украинцев…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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