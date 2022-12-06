Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная политика ФСБ России объявила Ирину Верещук в международный розыск

ФСБ России объявила Ирину Верещук в международный розыск

6 декабря, 2022 вторник
10:54
политика

ФСБ России объявила вице-премьера Украины Ирину Верещук в международный розыск и просит Лефортовский суд Москвы арестовать ее

Об этом сообщают РосСМИ.

"В суд поступили ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещука Ирины Андреевны и Джапаровой Эмины Айяровны, обвиненных в совершении преступления, предусмотренного 280.2 УК РФ ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). говорится в сообщении.

Что подразумевается под "нарушением территориальной целостности РФ", не уточняется.

Оккупанты утверждают, что по этой статье Верещук может получить до 10 лет тюрьмы в РФ.

  • В октябре СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу, Марию Захарову и других представителей путинского режима. Они подозреваемые в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
ФСБ
Ирина Верещук
Читайте также:
Євген Пригожин
6 декабря, 2022 вторник
Оправдание и угрозы: Пригожин отреагировал на призывы признать ЧВК Вагнера террористической организацией в США
влучання ракет в енергетичні об'єкти
5 декабря, 2022 понедельник
В Укрэнерго подтвердили попадание российских ракет в энергетические объекты
Автор Виктория Сюмар
5 декабря, 2022 понедельник
Почему Украина оказалась готовой к войне
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.64
    Покупка 39.64
    Продажа 40.32
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 декабря
12:25
США и Украина
Администрация Байдена проведет встречу с руководством энергокомпаний, чтобы решить, как помочь Украине
12:24
В Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке"
12:11
Сергей Шойгу
Шойгу назвал цель массированных ракетных ударов РФ по Украине
12:10
В Росатоме отказались передать МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС
12:09
Эксклюзив
Есть вещи, которые мы узнаем после войны - нам дается гораздо более эффективное оружие, чем говорят в СМИ, - дипломат Ельченко
12:07
Оборудование на $11 млн. Канада поможет Украине с разминированием территорий
12:02
OPINION
ВСУ–2022: возрождающийся и закаляющийся огнем войны феникс
11:56
У Зеленского назвали условие, при котором состоится его первая с 24 февраля поездка за границу
11:54
В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий, жителям которых будут выплачиваться пособия
11:49
Эксклюзив
Фабрики в США еще не производят новое оружие для Украины, - представитель Украинского конгрессового комитета
11:49
Ущерб более чем на 448 млрд грн. Из-за войны сотни гектаров земли Украины загрязнены вредными веществами
11:43
Португальский тренер подал в отставку после поражения на ЧМ-2022
11:34
На горловском направлении оккупанты утром ранили 7 человек, - Кириленко
11:16
В Мариуполе оккупанты собираются снести около тысячи домов, - советник мэра
11:15
Один из ударов по аэродрому РФ координировал украинский спецназ, - NYT
11:11
Могли попасть ко вражеским ДРГ. В Киевской области мужчина изготавливал фейковые пропуски в ОП и удостоверение СБУ
10:47
В упавшей в Молдове ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ
10:43
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников объяснил, почему ракетные удары не дадут оккупантам желаемых результатов
10:36
Резников убежден, что Украина получит танки стандартов НАТО и боевые самолеты
10:27
НКРЭКУ сообщила, как будет происходить начисление за электроэнергию во время массовых отключений
10:13
Инфографика
Евро продолжает расти: курс валют на 6 декабря
10:03
"Один из самых больших провалов РФ с начала войны": британская разведка об атаках на аэродромы в глубоком тылу оккупантов
10:02
OPINION
В кремле вполне серьезно исповедуют вуду
09:58
Американская актриса Кирсти Элли умерла от рака
09:47
Зеленский поздравил войско с Днем ВСУ: Гордимся, восхищаемся, благодарим
09:39
Эксклюзив
Несмотря на праздник, ВСУ сражаются за Бахмут и страну, - полковник СБУ Костенко
09:33
В Латвии аннулировали лицензию на вещание российского телеканала "Дождь"
09:27
Инфографика
втрати окупантів
Россия за сутки потеряла 510 военных, 5 танков и 5 дронов, - Генштаб ВСУ
09:22
Россияне за сутки ранили девять жителей Донбасса
09:19
Америка и Израиль будут совместно разрабатывать лазерное противоракетное оружие
09:08
Португалия - Швейцария: Где смотреть игру 1/8 финала чемпионата мира-2022
08:54
Обновлено
У подъезда коллаборанта в Мелитополе утром прогремел взрыв, – Федоров
08:52
Марокко – Испания: Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
08:38
ДТЭК отключил от энергосистемы одно из предприятий после ракетного удара РФ 5 декабря
08:30
ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения российских солдат и поразили пункты управления РФ
08:30
Обновлено
ЧМ-2022: результаты и расписание всех матчей 1/8 финала, сетка плей-офф
08:23
Российские ракеты были изготовлены за несколько месяцев до ударов по Украине 23 ноября, несмотря на действие санкций, - NYT
08:18
Враг нанес 17 авиационных ударов и выпустил 70 ракет по Украине в течение суток
08:16
"Верю в каждого из вас и в нашу Победу": Залужный поздравил украинских воинов с Днем ВСУ
08:04
OPINION
"Дождь" - отличный пример профессионального российского пропагандистского ресурса
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV