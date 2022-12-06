ФСБ России объявила Ирину Верещук в международный розыск
ФСБ России объявила вице-премьера Украины Ирину Верещук в международный розыск и просит Лефортовский суд Москвы арестовать ее
Об этом сообщают РосСМИ.
"В суд поступили ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещука Ирины Андреевны и Джапаровой Эмины Айяровны, обвиненных в совершении преступления, предусмотренного 280.2 УК РФ ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). говорится в сообщении.
Что подразумевается под "нарушением территориальной целостности РФ", не уточняется.
Оккупанты утверждают, что по этой статье Верещук может получить до 10 лет тюрьмы в РФ.
- В октябре СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу, Марию Захарову и других представителей путинского режима. Они подозреваемые в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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