Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я уверен, что ФСБ России планирует организовать государственный переворот в Молдове. Об этом известно всему миру, кроме руководства Молдовы, которое долгое время не признавало такую опасность со стороны России. Руководство Молдовы уже убедилось, что это так. Россия уже поняла, что военный план захвата республики Молдова не имеет шансов на успех, когда украинская армия оказывает сильное сопротивление. Россия поняла, что нет шансов захватить Одессу, Николаев, Вознесенск и объединиться с российскими войсками, которые нелегально находятся на территории Молдовы", - отметил Шалару .

Экс-министр обороны Молдовы предположил, что у руководства России есть несколько планов по захвату Молдовы и других бывших республик СССР.

"Один из планов предусматривает организацию энергетического и финансового кризиса в Молдове. Высокие цены на газ и инфляцию. Воспользоваться недовольством граждан и организовать переворот в Молдове. Организовать досрочные выборы или захватить власть в Кишиневе, чтобы Кишинев стал еще одной проблемой ЕС, когда идет ожесточенная борьба за свободу Украины", - подчеркнул Шалару.

28 октября в The Washington Post со ссылкой на разведывательные документы заявили, что Россия организует антиправительственные протесты в Молдове, чтобы вернуть влияние на страну. Кроме того, управленческий контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы был передан близкому соратнику Шора в конце сентября, что предоставило ему основную платформу для продвижения согласованной с Москвой повестки дня.

В Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор", полиция задержала 79 человек

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