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ФСБ РФ отправила на Донбасс опергруппы и спецназ, – контрразведка

20 декабря, 2021 понедельник
14:44
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Спецслужбы РФ отправили 13 кадровых военных в Луганскую область и около 15 - в Донецкую область

Об этом заявляют в контрразведке СБУ, передает Донбасс Реалии.

Согласно информации разведки, ФСБ руководит ОРДЛО с помощью "министерств государственной безопасности", сотрудников управления "В" и опергрупп, постоянно находящихся в Донецке и Луганске.

Возглавляют группы Александр Шингирев (позывной "Арбат"), Алексей Корнев (позывной "Айсберг"), Константин Максимов (позывной "Карел"), Станислав Полянцев (позывной "Бродяга"), Андрей Курилкин (позывной "Дипломат"). Они отвечают за несколько направлений работы.

"Обеспечение контрразведывательного режима на оккупированных территориях, контроль за так называемыми органами власти оккупированных территорий. Это и организация охраны границы "ДНР/ЛНР" с Российской Федерацией, с территориями подконтрольными Украине. Это и шифрованная специальная связь. То есть все функции, которые свойственны органам безопасности", - отмечают в контрразведке.

Кроме того, опергрубы используют "МГБ" "ЛДНР" как вспомогательные организации. Оккупанты создали "Министерства государственной безопасности" в конце 2014 года. СБУ сообщает, что сотрудниками этой "структуры" являются экс-работники украинского МВД, а руководителями – граждане РФ, живущие в Украине под фальшивыми именами.

Руководителя "МГБ ЛНР" Анатолия Антонова на самом деле зовут Рашид Садыков, руководителя "МГБ ДНР" Владимира Павленко – Владимир Евдокимов. Кроме того, гражданство РФ имеют сотрудники "МГБ ЛНР" Николай Куренков и Николай Кравцов, подлинными фамилиями которых являются Курочкин и Крайний.

Также на Донбассе есть группы спецподразделения РФ "Вымпел", состоящие преимущественно из пяти военных. По информации СБУ, они, в частности, сопровождают российских чиновников, анонимно приезжающих на Донбасс, и выполняют боевые задания на линии фронта.

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