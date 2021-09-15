ФСБ РФ назвала имена тех, кого считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму
ФСБ России заявила, что считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму начальника ГУР Кирилла Буданова, предсказуемым агентом Риза Ягья-Велиулаева, сотрудника военной разведки Максима Мартынюка и его начальника Виктора Зелинского
Об этом говорится в пресс-релизе ФСБ.
Как сообщили в ФСБ, сведения полученные от задержанного в начале сентября замглавы "Меджлиса" Наримана Джеляля и, по версии ФСБ, "исполнителей диверсии" Асана и Азиза Ахтемовых.
Спецлужба сообщает, что подрыв якобы организовало территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне - "так называемая оперативная служба "Таврия".
В релизе говорится, что подозреваемые сообщили, что "помимо участия в подготовке диверсии Украинская разведка через запрещенную организацию (Меджлис крымскотатарского народа - ред.) пыталась спровоцировать протесты крымскотатарского населения против власти в регионе".
"По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украине в Херсон, где сотрудники ГУР научили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около двух тысяч долларов США", - заявили в ФСБ.
Так, в июле взрывное устройство якобы доставили в оккупированный Крым.
"Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии есть - Риза Ягья-Велиулаев, агент ГУР, бежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он участвовал, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" - Виктор Зелинский ", - отметили в спецслужбе.
Также в ФСБ заявили, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Буданова - "участником неудачной акции в 2016 году".
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взяд под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- Впоследствии, Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 якобы был организован Украинский разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.
- Впоследствии, защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
- Затем, арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".
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