ФСБ РФ назвала имена тех, кого считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму

Об этом говорится в пресс-релизе ФСБ.

Как сообщили в ФСБ, сведения полученные от задержанного в начале сентября замглавы "Меджлиса" Наримана Джеляля и, по версии ФСБ, "исполнителей диверсии" Асана и Азиза Ахтемовых.

Спецлужба сообщает, что подрыв якобы организовало территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне - "так называемая оперативная служба "Таврия".

В релизе говорится, что подозреваемые сообщили, что "помимо участия в подготовке диверсии Украинская разведка через запрещенную организацию (Меджлис крымскотатарского народа - ред.) пыталась спровоцировать протесты крымскотатарского населения против власти в регионе".

"По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украине в Херсон, где сотрудники ГУР научили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около двух тысяч долларов США", - заявили в ФСБ.

Так, в июле взрывное устройство якобы доставили в оккупированный Крым.

"Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии есть - Риза Ягья-Велиулаев, агент ГУР, бежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он участвовал, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" - Виктор Зелинский ", - отметили в спецслужбе.

Также в ФСБ заявили, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки МО Украины Кириллом Буданова - "участником неудачной акции в 2016 году".

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взяд под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.

Впоследствии, Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 якобы был организован Украинский разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.

Впоследствии, защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.

Затем, арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".

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