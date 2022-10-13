ФСБ пыталась перебросить в Украину зеков из "ЛНР" и сделать их своими агентами
В Луганской области оккупанты агитировали заключенных работать на РФ, а затем переводили в Украину для выполнения задач
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть, которую враг перебросил в разные регионы Украины. В ее состав входили 7 заключенных, находившиеся на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганщины", - пишут в пресс-службе.
Следствие установило, что "начальник" колонии №38 в Луганской области вместе с ФСБ при помощи психологического давления и угроз склонял осужденных подписать обязательства по сотрудничеству с российскими оккупантами. Только при таком условии их переводили в подконтрольные украинским властям учреждения.
"Всем им оставался минимальный срок за решеткой, так что ФСБ завербовала зеков и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганщины, как это предусматривает закон", - разъясняют в Службе безопасности.
Заключенные по истечении срока должны собирать информацию о местах дислокации и перемещения ВСУ в прифронтовых районах Востока Украины.
"На свободе с ними должен был связаться через анонимные мессенджеры представитель ФСБ и назвать заранее оговоренный пароль. В дальнейшем агрессоры планировали использовать этот канал связи для получения разведданных", - добавляют в СБУ.
Правоохранители разоблачили намерения врага. В настоящее время вербовщику, так называемому начальнику колонии №38, заочно сообщено о подозрении в создание террористической группы или организации.
Кроме того, СБУ установила личности и местонахождение всех организаторов преступления, которые находятся на временно оккупированной территории Луганщины.
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