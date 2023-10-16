ФСБ пытается сформировать новую агентурную сеть в Украине, — Данилов

Об этом он написал в facebook.

"В настоящее время по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской", – написал он.

По словам Данилова, признаками подобной деятельности является резкая активизация всевозможных "экспертов", "актеров-разведчиков" и "иного рода аферистов в продвижении на русском языке русской повестки".

"Именно они в этот момент взывают о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", – пояснил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что украинцы должны быть "информационно опрятными", чтобы не попасть под влияние этих нарративов.