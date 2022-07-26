ФСБ прослушивала сотрудников еврейского агентства "Сохнут" и даже вмешивалась в их разговоры, - The Jerusalem Post.
Агенты ФСБ прослушивали разговоры сотрудников "Сохнута" с будущими репатриантами и даже вмешивались в них
Об этом пишет The Jerusalem Post.
Во время одного из разговоров силовики прервали звонок, обвинив сотрудника московского офиса "Сохнута" в нарушении законов о конфиденциальности.
Тщательно следить за работой Еврейского агентства феесбешники начали из-за обилия заявок российских евреев на репатриацию в Израиль — в день по 1000 новых.
Только за последние недели количество претендентов на аллею выросло более чем вдвое (это если не считать скачка в конце февраля-марта, когда война в Украине только началась.
- Напомним, 21 июля 2022 года представители Министерства юстиции России обратились в Басманский суд с требованием прекратить на российской территории деятельность Еврейского агентства по репатриации в Израиль "Сохнут". Руководители российского ведомства попросили суд ликвидировать в РФ агентство. Рассмотрение вопроса назначено на 28 июля этого года. В Израиль уже заявили , что решение о запрете может подтолкнуть страну присоединиться к санкциям против России.
- Украинский политик Николай Княжицкий отметил , что этим шагом Путин пытается вернуться во времена СССР, а для возрождения империи нужно уничтожить "украинских националистов" и "сионистов".
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