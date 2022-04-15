ФСБ просит у правительства РФ больше денег на погребение российских военных

Об этом сообщает российская служба BBC.



Исходя из представленного проекта решения правительства, компенсация расходов на погребение одного погибшего на военной службе возрастет на 7 800 – 11 000 рублей до 56 400 – 74 200 рублей в зависимости от статуса и места захоронения.



В марте в РФ инфляция почти достигла 17% – именно на столько ФСБ и просит увеличить ассигнование.

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