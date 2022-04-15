ФСБ просит у правительства РФ больше денег на погребение российских военных
ФСБ попросила российское правительство увеличить на 17% ассигнования на захоронения для военных
Об этом сообщает российская служба BBC.
Исходя из представленного проекта решения правительства, компенсация расходов на погребение одного погибшего на военной службе возрастет на 7 800 – 11 000 рублей до 56 400 – 74 200 рублей в зависимости от статуса и места захоронения.
В марте в РФ инфляция почти достигла 17% – именно на столько ФСБ и просит увеличить ассигнование.
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