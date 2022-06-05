ФСБ признает, что РФ проигрывает информационную войну против Украины, - Центр при СНБО
ФСБ РФ в документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну против Украины
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .
"ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну. Для "правильного зомбирования" спецслужбами был даже создан план действий для пропаганды на оккупированных территориях, который потерпел поражение", - отметили в ЦПД.
В частности, россияне использовали образ "вежливых людей" 2014 года, публикуя видео, фото со спасенными животными, ветеранами, плачущими от счастья воссоединения. Также оккупанты распространяли кадры, где их солдаты "несут мир" украинцам в виде новых школьных учебников, медицинского оборудования.
Кроме того, захватчики публиковали видео действий российских и "правильных" украинских военных против "нацистов и бандеровцев", многочисленные обращения ветеранов из Украины и РФ с просьбой остановить "украинский нацизм", не допустить его появления в России и мире.
Также оккупанты "проводили работу" с людьми, которые через профессию много контактируют с людьми, - преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания.
- 4 июня оккупанты обстреляли Донецк, обвинив в этом ВСУ, но очевидцы сообщили, откуда стреляли, и опровергли фейк .
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