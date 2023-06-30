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ФСБ получила задачу убить Пригожина после его неудачного бунта, - Буданов

30 июня, 2023 пятница
11:24
Война с Россией

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что после попытки вооруженного восстания в России у ФСБ есть задача ликвидировать организатора, владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины, поэтому у меня было хорошее настроение", - сказал Буданов.

Глава ГУР подтвердил: о намерениях осуществить мятеж внутри РФ для украинской военной разведки было известно давно.

"Мы не можем говорить об их серьезном влиянии (на войну России против Украины, - ред.), поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный вред военно-космическим силам РФ. Во-вторых, мы не ожидаем появления ЧВК Вагнера в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас достаточно важен", - заявил начальник ГУР МО, напомнив, что наемники Вагнера проявили себя более мощной боевой силой, в отличие от регулярной армии государства-агрессора.

Буданов уточнил, что в результате короткого восстания Пригожина уничтожены 8 военных авиасудов, в том числе воздушный защищенный командный пункт на базе самолета Ил-22М. В то же время российские спецслужбы имеют задачу ликвидировать владельца ЧВК Вагнера.

"Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать подходящие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос: удастся ли им это осуществить, решатся ли они выполнить этот приказ", – добавил Буданов.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

В то же время финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Россия
ГУР
Вагнергейт
Кирилл Буданов
Евгений Пригожин
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