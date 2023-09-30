ФСБ поддерживает расширение возможностей слежения за населением РФ в интернете, – ISW
Российская служба безопасности намерена расширить собственные возможности для слежения за пользователями интернета, а также маскировка своих операций
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что ФСБ, вероятно, поддерживает поправки в законопроект госдумы России, которые расширят ее инструменты цифрового авторитаризма для слежения за пользователями российского интернета, банковских и телекоммуникационных компаний.
Данный законопроект позволит российским правоохранительным органам удаленно получать доступ, редактировать и удалять информацию в базах данных российских частных компаний. Госдума РФ предлагает эти поправки для защиты персональных данных российских судей, сотрудников ФСБ и полиции от утечки личной информации.
В то же время, РосСМИ сообщили, что российская ассоциация крупных данных, включающая интернет-гигант Яндекс, российские телекоммуникационные компании и банки, выступила против поправок и утверждала, что такой доступ может привести к новым утечкам данных.
Эксперты ISW отмечают, что попытки ФСБ получить контроль над базами данных крупных компаний, вероятно, являются частью попытки усилить слежку за населением самой России и временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, служба безопасности РФ также намерена использовать потенциальный новый доступ к базам данных, чтобы легче маскировать свои операции.
Доступ ФСБ к базам данных частных компаний может повлиять на информационную безопасность в других странах, пользующихся услугами российской ассоциации Big Data. В августе Кремль пытался заставить Яндекс предоставить ФСБ данные международных пользователей.
- В начале полномасштабного вторжения Россия сразу же занялась перенаправлением интернет-трафика в оккупированной Херсонской области на свою инфраструктуру.
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