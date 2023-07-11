ФСБ планировала передать своим агентам 10 кг пластида: в СБУ рассказали подробности подготовки теракта на Запорожье
Служба безопасности разоблачила новые факты разведывательно-подрывной деятельности российской агентурной группы, которую контрразведчики СБУ нейтрализовали 9 мая этого года на Запорожье
Об этом сообщили 11 июля в telegram СБУ.
Отмечается, что тогда были задержаны два агента РФ с оперативными псевдонимами Ворон и Доцент, которые готовили теракты против Командования и спецназовцев Сил обороны на южном фронте.
В СБУ есть записи разговоров этих фигурантов, где они обсуждают подготовку серии взрывов в местах дислокации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции.
Как стало известно, для совершения терактов ФСБ планировала переправить своим агентам "посылку" из 10 кг пластида.
Кроме того, злоумышленники готовили прицельный ракетный удар по подвижному составу с военной техникой ВСУ на одном из железнодорожных узлов региона.
Фото: telegram-канал СБУНапомним, что следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное