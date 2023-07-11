Об этом сообщили 11 июля в telegram СБУ.

Отмечается, что тогда были задержаны два агента РФ с оперативными псевдонимами Ворон и Доцент, которые готовили теракты против Командования и спецназовцев Сил обороны на южном фронте.

В СБУ есть записи разговоров этих фигурантов, где они обсуждают подготовку серии взрывов в местах дислокации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции.

Как стало известно, для совершения терактов ФСБ планировала переправить своим агентам "посылку" из 10 кг пластида.

Кроме того, злоумышленники готовили прицельный ракетный удар по подвижному составу с военной техникой ВСУ на одном из железнодорожных узлов региона.

Фото: telegram-канал СБУ

Напомним, что следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, злоумышленникам грозит пожизненное заключение.