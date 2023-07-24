ФСБ от имени СБУ давало указания соцсетям о цензуре и удалении аккаунтов в Интернете, - отчет Комитета США

Об этом говорится в отчете Комитета по вопросам правосудия и Специального подкомитета по вооружению федерального правительства США.

Отмечают, что 15 февраля 2023 года в рамках расследования рода федерального правительства в цензуре законных высказываний в соцсетях Комитет по правосудию направил повестку в суд компаний Meta и Alphabet. Это материнские компании соцсетей Facebook, Instagram и Google, YouTube соответственно. В ответ были получены документы, где было видно, что ФБР от имени украинской разведки требовало, а иногда и давало указания соцсетям цензурировать высказываемых в Интернете американцев.

"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Служба безопасности Украины стремилась выявить и помешать вероятным операциям российского влияния в социальных сетях. СБУ привлекла ФБР для поддержки этих усилий, передав Бюро списки аккаунтов в социальных сетях, которые якобы "распространяли российскую дезинформацию.

Там добавляют, что ФБР регулярно передавало эти списки соцсетям. Те уже распространяли полученную информацию среди своих работников, ответственных за модерацию контента и соблюдение правил.

Согласно анализу "дезинформационных реестров", который провел Комитет, ФБР по просьбе СБУ внесло в список для соцсетей подлинные аккаунты американцев. Среди них были аккаунты ряда американских журналистов и аккаунт Государственного департамента США. В частности, речь идет об @usaporusski, который является официальным, проверенным русскоязычным аккаунтом Госдепа США. В отчете отмечают, что ни ФБР, ни СБУ не предоставили объяснений по поводу причастности этого аккаунта к дезинформации.

"Еще больше поражает то, что ФБР то ли по халатности, то ли намеренно передало запрос СБУ на удаление официального правительственного аккаунта США в Meta", - говорится в отчете.

Также ФБР и СБУ неоднократно требовали удалить или приостановить настоящие аккаунты, выражавшие однозначно проукраинские взгляды. Также это касалось и тех учетных записей, которые высказывали оппозицию российскому президенту Владимиру Путину.

"Недавние сообщения показали, что ФБР также расширило возможности СБУ по цензуре пользователей в Твиттере", - сообщается в отчете.

Запросы на цензурирование или удаление аккаунтов продолжали поступать, по меньшей мере, до 11 мая 2022 года. Это происходило даже после того, как представитель Twitter Йоэл Рот предупредил ФБР об американских аккаунтах в списках СБУ.

Также 11 мая Meta получила "несколько запросов из Украины с перечнем аккаунтов, подозреваемых в распространении дезинформации". Среди них было письмо от Службы безопасности с перечнем групп в Facebook. Они, по мнению СБУ, использовались, в частности, для продвижения "разъединения политических сил и украинского общества в целом". В письме просили заблокировать эти страницы и удалить аккаунты администраторов.

"Понятно, что участие ФБР в цензурной деятельности СБУ было добровольным и сознательным выбором ФБР, к которому было привлечено по меньшей мере семь агентов со всего Бюро", - отмечают в отчете.

Комитет США считает, что сотрудничество ФБР и СБУ продолжается. Так 25 апреля 2023 агент Кобзанец, который и направлял запросы в Meta, выступил на панельной дискуссии в Сан-Франциско вместе с сотрудником СБУ Ильей Витюком. Тогда в аудитории находился агент Чан. В ходе дискуссии Витюк назвал ФБР "главным партнером СБУ".

На момент подготовки отчета ФБР никак не прокомментировало свою работу с СБУ по удалению американской дезинформации в соцсетях. Также оно не обнародовало никаких заявлений, подтверждающих роль бюро в выполнении иностранных запросов относительно цензурирования высказываний на внутреннем уровне.