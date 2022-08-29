ФСБ обвинила в убийстве российской пропагандистки Дугиной еще одного украинца
Федеральная служба безопасности РФ обвинила гражданина Украины Богдана Цыганенко в участии в подготовке убийства российской пропагандистки Дарьи Дугиной
Об этом сообщают российские СМИ.
ФСБ утверждает, что Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства Дугиной.
Мужчину обвиняют в том, что он якобы обеспечил подозреваемую в убийстве украинку Наталью Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также российская спецслужба настаивает, что Цыганенко помогло собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже в Москве.
- 20 августа в окрестностях Москвы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского пропагандиста Александра Дугина пропагандистка Дарья Дугина.
- 22 августа ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.61
Покупка 39.61Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.47Продажа 40.4
- Актуальное
- Важное