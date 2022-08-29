Об этом сообщают российские СМИ.

ФСБ утверждает, что Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства Дугиной.

Мужчину обвиняют в том, что он якобы обеспечил подозреваемую в убийстве украинку Наталью Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также российская спецслужба настаивает, что Цыганенко помогло собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже в Москве.

20 августа в окрестностях Москвы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского пропагандиста Александра Дугина пропагандистка Дарья Дугина.

22 августа ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы.