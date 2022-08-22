ФСБ обвинила в убийстве дочери Дугина украинские спецслужбы
Федеральная служба безопасности РФ заявила, что раскрыла убийство дочери идеолога рашизма Александра Дугина и обвинила в нем украинские спецслужбы
Об этом сообщают российские СМИ.
В ФСБ утверждают, что "преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами".
В убийстве Дарьи Дугиной подозревают гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая приехала в Россию вместе с дочерью и арендовала квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина.
В ФСБ утверждают, что Волк якобы следила за Дугиной на автомобиле Mini Cooper, на котором трижды меняли номера. По данным "следствия" в день убийства она с дочерью приехала на фестиваль "Традиция", совершила управляемый взрыв машины Дугиной и выехала в Эстонию через Псков.
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Взрыв авто Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа.
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21 августа следственный комитет России подтвердил , что во взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина.
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