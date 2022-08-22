Об этом сообщают российские СМИ.

В ФСБ утверждают, что "преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами".

В убийстве Дарьи Дугиной подозревают гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая приехала в Россию вместе с дочерью и арендовала квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина.

В ФСБ утверждают, что Волк якобы следила за Дугиной на автомобиле Mini Cooper, на котором трижды меняли номера. По данным "следствия" в день убийства она с дочерью приехала на фестиваль "Традиция", совершила управляемый взрыв машины Дугиной и выехала в Эстонию через Псков.

Взрыв авто Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа.

21 августа следственный комитет России подтвердил , что во взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина.

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