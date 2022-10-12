Об этом сообщают российские СМИ.

В ФСБ заявили, что организатором подрыва Крымского моста "было Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура".

ФСБ объявила, что уже якобы задержала пятерых граждан России, трех граждан Украины и Армении, подозреваемых в участии в подготовке взрыва. Всего в причастности к взрыву подозревается 12 человек.

Следствие считает, что сработавшее на мосту взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах. ФСБ утверждает, что в начале августа взрывчатку отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Армению, Грузию, а затем в Россию, откуда она попала в оккупированный Крым.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.

9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.

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