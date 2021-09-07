ФСБ обвинила украинскую разведку в организации "диверсии" в оккупированном Крыму: "привлекали" Джелялова и Ахтемовых

Об этом сообщает сайт ФСБ РФ.

По данным оккупантов, "язык" было организовано территориальным подразделением Главного управления разведки МО Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" с участием Меджлиса крымскотатарского народа.

"4 сентября сотрудники ФСБ России задержаны жители Республики Крым - посредник - заместитель председателя" Меджлиса "Нариман Джелялова, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемова", - сообщает российская спецслужба.

ФСБ утверждает, что по указанию одного из руководителей Меджлиса "в июне исполнители выезжали на (материковую - ред.) Украина в Херсон, где сотрудники ГУР научили их взрывному делу".

"За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около $ 2000", - утверждает ФСБ РФ.

В российской спецслужбе отметили, что в июле взрывное устройство конспиративно доставили в Крым, а "акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины".

"Организаторами диверсии есть - Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, бежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он участвовал, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник , руководитель оперативной службы "Таврия" - Виктор Зелинский. Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которого им был убит сотрудник ФСБ России ", - говорится в заявлении ФСБ.

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемова.

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