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ФСБ обвинила Беларусь в срыве поставок оплаченной военной техники, - Центр нацсопротивления

23 октября, 2023 понедельник
16:50
Война с Россией ФСБ

В Беларуси представители ФСБ, контролирующие местную оборонную промышленность, обвиняют ее в невыполнении договора о доставке оплаченного оборудования для войск РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию от местного подполья.

Российская спецслужба обвиняет оборонную промышленность Беларуси в невыполнении обязательств и требует привлечения к ответственности руководителей предприятий.

"Белорусскому КГБ сделали замечание по отгрузке продукции белорусского ВПК партнерам из Ирана. Речь идет о модернизированных элементах РСЗО (трубы), отдельных запчастях к БпЛА, элементах автоматизированных систем управления войсками и средствах радиоэлектронного противодействия", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в РФ недовольны такой политикой и требуют усилить давление на руководство белорусских предприятий и провести проверку для привлечения к ответственности виновных.

Сопротивление продолжает наблюдение за общественно-политической жизнью страны-участника агрессии против Украины.

  • В то же время Беларусь в очередной раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ по меньшей мере до 29 октября. Длительность учений составляет 78 недель.
Россия
Белорусь
російська армія
ФСБ
оккупированные территории
окупанти
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