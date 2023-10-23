ФСБ обвинила Беларусь в срыве поставок оплаченной военной техники, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию от местного подполья.

Российская спецслужба обвиняет оборонную промышленность Беларуси в невыполнении обязательств и требует привлечения к ответственности руководителей предприятий.

"Белорусскому КГБ сделали замечание по отгрузке продукции белорусского ВПК партнерам из Ирана. Речь идет о модернизированных элементах РСЗО (трубы), отдельных запчастях к БпЛА, элементах автоматизированных систем управления войсками и средствах радиоэлектронного противодействия", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в РФ недовольны такой политикой и требуют усилить давление на руководство белорусских предприятий и провести проверку для привлечения к ответственности виновных.

Сопротивление продолжает наблюдение за общественно-политической жизнью страны-участника агрессии против Украины.