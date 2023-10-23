ФСБ обвинила Беларусь в срыве поставок оплаченной военной техники, - Центр нацсопротивления
В Беларуси представители ФСБ, контролирующие местную оборонную промышленность, обвиняют ее в невыполнении договора о доставке оплаченного оборудования для войск РФ
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию от местного подполья.
Российская спецслужба обвиняет оборонную промышленность Беларуси в невыполнении обязательств и требует привлечения к ответственности руководителей предприятий.
"Белорусскому КГБ сделали замечание по отгрузке продукции белорусского ВПК партнерам из Ирана. Речь идет о модернизированных элементах РСЗО (трубы), отдельных запчастях к БпЛА, элементах автоматизированных систем управления войсками и средствах радиоэлектронного противодействия", - говорится в заявлении.
Сообщается, что в РФ недовольны такой политикой и требуют усилить давление на руководство белорусских предприятий и провести проверку для привлечения к ответственности виновных.
Сопротивление продолжает наблюдение за общественно-политической жизнью страны-участника агрессии против Украины.
- В то же время Беларусь в очередной раз продлила совместные военные учения с вооруженными силами РФ по меньшей мере до 29 октября. Длительность учений составляет 78 недель.
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