ФСБ обнародовала видео с "признаниями" крымчан Ахтемовых о "диверсии" в оккупированном Крыму

Видео распространило ФСБ РФ.

На видео двое фигурантов рассказывают о том, как они, якобы, проводили подрыв трубы в оккупированном Крыму.

Первый фигурант, который представился как Ахтемов Асан Исламович, заявил, что находясь в Херсоне, встретился с человеком по имени Саид, который предложил ему подорвать газовую трубу в селе Перевальное.

По его словам, на квартире неизвестный по имени Сергей, якобы, дал ему взрывное устройство и рассказал, как им пользоваться.

Также он рассказал, каким образом устройство было перевезено, где оно хранилось, и как осуществлялся подрыв газопровода.





Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.

Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

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