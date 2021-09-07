ФСБ обнародовала видео с "признаниями" крымчан Ахтемовых о "диверсии" в оккупированном Крыму
ФСБ России показала видеофрагменты допросов с признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых
Видео распространило ФСБ РФ.
На видео двое фигурантов рассказывают о том, как они, якобы, проводили подрыв трубы в оккупированном Крыму.
Первый фигурант, который представился как Ахтемов Асан Исламович, заявил, что находясь в Херсоне, встретился с человеком по имени Саид, который предложил ему подорвать газовую трубу в селе Перевальное.
По его словам, на квартире неизвестный по имени Сергей, якобы, дал ему взрывное устройство и рассказал, как им пользоваться.
Также он рассказал, каким образом устройство было перевезено, где оно хранилось, и как осуществлялся подрыв газопровода.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
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