ФСБ ничего не знала о подготовке задержания "вагнеровцев", - расследователь Bellingcat Грозев

Об этом Грозев сказал в интервью изданию НВ .



"В чем я не согласен и готов спорить: что операцию нельзя было завершить из-за того, что ФСБ знала о ее проведении и как-то смогла бы среагировать, опорочить ее на последнем этапе. Этому противоречат все данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России. Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочно. ФСБ ничего не знала ", - сказал Грозев.



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Расследователь также прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что операция была не украинской.



"Есть два возможных объяснения этих слов. Помощь неформального представителя Офиса президента на следующий день: он не имел в виду, что это была российская операция. Другое объяснение, что это была операция, навязанная Украине западными спецслужбами. Ни одно, ни другое не вписывается в логику операции ", - сказал Грозев.



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Расследователь Bellingcat предположил, что отрицание Зеленским причастности Украины к спецоперации является следствием неправильного решения после ее разоблачения.



"Скорее всего, в начале кто-то ему посоветовал отрицать. Уже нельзя дать задний ход и не отрицать. Часто Запад, цивилизованные страны отрицают проведение неуспешных операций. Потому что нельзя публично объявлять слишком много информации о том, как проводят операции, нельзя сливать внутреннюю информацию. [Операция по задержанию "вагнеровцев"] стала неудачной, так как информация уже публичная, дальше отрицать ее нет смысла. Надо было с первого дня говорить: "Да, мы это сделали, вот плюсы для Украины, вот доказательства, мы передаем их в Гаагу ". Я бы так сделал. Почему сделали наоборот? Мне кажется, какой-то неправильный совет получил Зеленский", - сказал Грозева.