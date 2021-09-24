ФСБ ничего не знала о подготовке задержания "вагнеровцев", - расследователь Bellingcat Грозев
Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что российские спецслужбы ничего не знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
Об этом Грозев сказал в интервью изданию НВ .
"В чем я не согласен и готов спорить: что операцию нельзя было завершить из-за того, что ФСБ знала о ее проведении и как-то смогла бы среагировать, опорочить ее на последнем этапе. Этому противоречат все данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России. Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочно. ФСБ ничего не знала ", - сказал Грозев.
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Расследователь также прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что операция была не украинской.
"Есть два возможных объяснения этих слов. Помощь неформального представителя Офиса президента на следующий день: он не имел в виду, что это была российская операция. Другое объяснение, что это была операция, навязанная Украине западными спецслужбами. Ни одно, ни другое не вписывается в логику операции ", - сказал Грозев.
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Расследователь Bellingcat предположил, что отрицание Зеленским причастности Украины к спецоперации является следствием неправильного решения после ее разоблачения.
"Скорее всего, в начале кто-то ему посоветовал отрицать. Уже нельзя дать задний ход и не отрицать. Часто Запад, цивилизованные страны отрицают проведение неуспешных операций. Потому что нельзя публично объявлять слишком много информации о том, как проводят операции, нельзя сливать внутреннюю информацию. [Операция по задержанию "вагнеровцев"] стала неудачной, так как информация уже публичная, дальше отрицать ее нет смысла. Надо было с первого дня говорить: "Да, мы это сделали, вот плюсы для Украины, вот доказательства, мы передаем их в Гаагу ". Я бы так сделал. Почему сделали наоборот? Мне кажется, какой-то неправильный совет получил Зеленский", - сказал Грозева.
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщил, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Безуглая заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- 14 сентября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не произошло, потому что якобы не собрался кворум .
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует "вагнергейт", были озвучены новые факты об оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
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