ФСБ на оккупированных территориях создает оперативные группы для охоты на партизан

Об этом сообщают на сайте Центра национального сопротивления.

Отмечают, что для поиска украинских партизан на временно оккупированных территориях ФСБ создало временные операционные группы (ВОГ). В их состав входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и представители различных служб.

Задачей ВОГ кроме поиска партизан является контроль за интернет-трафиком. Также они будут обнаруживать цели для нанесения ракетных ударов.

Отмечают, что раньше такие группы создавались в Сирии.

"Центр национального сопротивления призывает местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности. Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время самой высокой ценностью людей на ВОТ является жизнь", - подчеркнули в Центре национального сопротивления.

15 ноября Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне активно вербуют подростков через организацию "Юг молодой".