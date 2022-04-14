ФСБ может организовать теракты в России и обвинять в этом Украину, но это не изменит ситуацию для Кремля, - российско-американский историк

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Сейчас от Кремля можно ожидать все что угодно. Однако дело в том, что война против Украины уже идет. Поэтому я не считаю, что теракты, которые организовывала ФСБ накануне двух чеченских войн, что-то изменят в нынешней тактике Кремля. Поскольку Путину и его окружению уже никто не верит. То, что происходило в 1995 году и в сентябре 1999 года уже не сработает. Сейчас все обвинения будут возвращены в сторону Кремля", - объяснил Фельштинский



Фельштинский подчеркнул, что Кремль может организовать теракты в крупных российских городах для усиления антиукраинских настроений среди россиян. По мнению Фельштинского, это будет легко, ведь Кремль полностью контролирует телевидение и СМИ.



Кремль может организовать теракты в России для того, чтобы обвинять Украину в них. Однако главной целью таких терактов будет нагнетание антиукраинских настроений среди российского населения. Однако подобная ситуация никак не улучшит позиции Путина. Уже больше людей будут понимать, что такие теракты организованы именно ФСБ”, - добавил Фельштинский.

Напомним, по информации Центра противодействия дезинформации при СНБО спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории, в совершении которых обвиняют Украину Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb