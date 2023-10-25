ФСБ использует психологов для выявления проукраинских настроений на ВТО

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Враг создал в Луганской области "бесплатные" кабинеты психологической помощи. Россияне открыли около десятка таких пунктов. В них обслуживают десятки человек.

"Психологи" же ввезены граждане России, утвержденные на эти должности ФСБ. А целью работы так называемых специалистов является признание их и других жителей политических взглядов, выявление проукраинского населения.

Сообщается, что они тоже агитируют за присоединение к русской армии.

Сопротивление призывает украинцев не доверять оккупантам и сообщать о действиях врага по ссылке .