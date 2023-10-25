ФСБ использует психологов для выявления проукраинских настроений на ВТО
На временно оккупированных территориях Луганской области действуют кабинеты психологической помощи, финансируемые Россией. Там работают психологи, которые действительно агенты ФСБ
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Враг создал в Луганской области "бесплатные" кабинеты психологической помощи. Россияне открыли около десятка таких пунктов. В них обслуживают десятки человек.
"Психологи" же ввезены граждане России, утвержденные на эти должности ФСБ. А целью работы так называемых специалистов является признание их и других жителей политических взглядов, выявление проукраинского населения.
Сообщается, что они тоже агитируют за присоединение к русской армии.
Сопротивление призывает украинцев не доверять оккупантам и сообщать о действиях врага по ссылке .
- В то же время в оккупированном Крыму россияне боятся сине-желтого цвета маникюра, татуировок в виде украинской символики и штрафуют за выявление проукраинской позиции.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил , что во временно оккупированном Крыму есть много участников движения сопротивления, способствующих успешным операциям украинских сил против российских оккупантов на территории полуострова.
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