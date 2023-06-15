Об этом предупредила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, россияне собираются запустить дезинформацию о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководстве Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.

Чтобы фейк выглядел правдоподобным, планируется внесение в государственные реестры РФ записи, якобы подтверждающие версию вражеских спецслужб, а также подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.

"По оперативным данным старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время", - предупредили в СБУ.