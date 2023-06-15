ФСБ готовит фейки о российском гражданстве украинских чиновников и их семей, – СБУ
Спецслужбы РФ намерены вбросить в украинское информационное пространство фейки о якобы российском гражданстве украинских чиновников и членов их семей
Об этом предупредила пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, россияне собираются запустить дезинформацию о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководстве Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.
Чтобы фейк выглядел правдоподобным, планируется внесение в государственные реестры РФ записи, якобы подтверждающие версию вражеских спецслужб, а также подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.
"По оперативным данным старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время", - предупредили в СБУ.
- 20 мая Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также оккупанты говорили, что Залужный получил ранения и перенес трепанацию черепа. В Министерстве обороны опровергли фейки.
- 25 мая Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с Залужным.
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