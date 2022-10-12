ФСБ готовит эвакуацию семей своих офицеров из Украины

Об этом сообщает пресс- служба Центра национального сопротивления.

"Пока оккупационные власти рассказывают жителям ТОТ о том, что все контролирует, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что ТОТ начали покидать семьи гауляйтеров и руководителей районов. А также высшего военного руководства", - говорится в сообщении.

Согласно информации, речь идет обо всех районах ТОТ Украины. В частности, планы эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы.