ФСБ готовит эвакуацию семей своих офицеров из Украины
Старшим офицерам российской ФСБ в оккупированных регионах Украины предоставили маршруты эвакуации их и их семей на территорию России
Об этом сообщает пресс- служба Центра национального сопротивления.
"Пока оккупационные власти рассказывают жителям ТОТ о том, что все контролирует, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что ТОТ начали покидать семьи гауляйтеров и руководителей районов. А также высшего военного руководства", - говорится в сообщении.
Согласно информации, речь идет обо всех районах ТОТ Украины. В частности, планы эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы.
- 9 сентября россияне приступили к эвакуации с оккупированной территории Харьковской области перед угрозой контрнаступления ВСУ.
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