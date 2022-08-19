ФСБ готовила два пророссийских правительства на случай захвата Украины, - WP
Федеральная служба безопасности РФ тесно сотрудничала с коллаборационистами и готовила по меньшей мере два пророссийских правительства на случай захвата Киева
Об этом пишет The Washington Post.
Издание сообщает, что среди главных союзников ФСБ были бежавший в Россию в 2014 году бывший президент Украины Виктор Янукович и олигарх Виктор Медведчук.
"Янукович был в центре группы, собравшейся в Беларуси в начале марта, вероятно, чтобы ворваться и вернуть власть. Вторая группа, в которую входили бывшие члены партии Януковича, собралась на территории на юге Украины, которую в начале войны захватили российские войска", – говорится в сообщении.
Журналисты, опираясь на проведенное исследование, сообщают, что подпольный филиал российской службы безопасности заверял официальных лиц в Москве, что правительство Украины скоро упадет.
"Несмотря на большое внимание к Украине, по словам представителей западной разведки, ФСБ либо не смогла понять, насколько ожесточенно Украина будет сопротивляться, либо понимала, но не могла передать такую неудобную информацию президенту России Владимиру Путину", - сообщает издание.
Отмечают, что офицеры ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед войной потратили на то, чтобы обустроить жилье в столице. Добавляют, что, несмотря на неоднократные неудачи, руководители ФСБ остаются на своих должностях.
"Американские и другие официальные лица заявили, что не видят никаких доказательств того, что Путин очистил верхушку российских шпионских служб или привлек высокопоставленных должностных лиц к ответственности за неправильные оценки. Зато директор ФСБ Александр Бортников и руководитель ее украинского управления Сергей Беседа остаются на своих должностях, контролируя аспекты военных действий", - пишет издание.
Многомесячное исследование The Washington Post опирается на ряд конфиденциальных материалов, включая перехваченные коммуникации с участием оперативников российской разведки, а также подробные интервью с украинскими, американскими и европейскими чиновниками.
- В марте украинская разведка сообщила , что Виктор Янукович находится в Минске, а Кремль готовит его к спецоперации – провозглашение "президентом Украины".
- В апреле Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука.
- В июне следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по подозрению народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа – ЗА ЖИЗНЬ" Виктора Медведчука в государственной измене. Дело было передано в суд.
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