ФСБ допросила малолетних детей по делу против матери о дискредитации армии РФ
Федеральная служба безопасности РФ допросила 9-летних детей по делу о повторной дискредитации российской армии, возбужденной против их матери
Об этом сообщает издание "Холод".
ФСБ возбудила дело против юриста из Архангельской области Лидии Прудовской. Детей женщины, 9-летних мальчика и девочку, официально вызывали на допрос в качестве свидетелей. С ними провели беседы, отдельно друг от друга, в присутствии педагога-психолога и представителя органов опеки.
Уголовное дело против Прудовской, в частности, возбудили из-за сообщений россиянки в соцсети "ВКонтакте", где она высказывалась о российском вторжении в Украину
Одно из сообщений Лидии Прудовской – это текстовая версия речи певицы Земфиры во время концерта в Лондоне. В ней она сказала, что прямо сейчас "Россия уничтожает Украину и саму себя" и назвала войну "совершенно бессмысленной и жестокой".
Сейчас Прудовский угрожает до пяти лет лишения свободы. В российском законодательстве наличие детей до 14 лет воспринимается как смягчающее обстоятельство и повод отсрочки наказания.
- В среду, 16 августа, проект "Хочу жить" объявил программу помощи россиянам, чьи родственники и близкие были репрессированы путинским режимом за антивоенную позицию или поддержку Украины.
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