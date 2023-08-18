ФСБ допросила малолетних детей по делу против матери о дискредитации армии РФ

Об этом сообщает издание "Холод".

ФСБ возбудила дело против юриста из Архангельской области Лидии Прудовской. Детей женщины, 9-летних мальчика и девочку, официально вызывали на допрос в качестве свидетелей. С ними провели беседы, отдельно друг от друга, в присутствии педагога-психолога и представителя органов опеки.

Уголовное дело против Прудовской, в частности, возбудили из-за сообщений россиянки в соцсети "ВКонтакте", где она высказывалась о российском вторжении в Украину

Одно из сообщений Лидии Прудовской – это текстовая версия речи певицы Земфиры во время концерта в Лондоне. В ней она сказала, что прямо сейчас "Россия уничтожает Украину и саму себя" и назвала войну "совершенно бессмысленной и жестокой".

Сейчас Прудовский угрожает до пяти лет лишения свободы. В российском законодательстве наличие детей до 14 лет воспринимается как смягчающее обстоятельство и повод отсрочки наказания.