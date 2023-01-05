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Аналитика

Фронтовые итоги недели: новое наступление с Севера в ближайшее время вряд ли возможно

Сергей Згурец
5 января, 2023 четверг
22:08
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Силы обороны Украины имеют численное преимущество над армией РФ – у врага нет резервов, поэтому преувеличение говорить о наступлении оккупантов в ближайшее время

Об этом в военных итогах недели рассказал военный эксперт и ведущий Эспрессо Сергей Згурец.

РФ может привлечь к боевым действиям 450 тыс. военных

Враг накапливает силы для проведения наступательных действий. Вопрос – есть ли силы для этого. Сейчас на территории Украины враг содержит группировку в 250 тыс. человек. После первой мобилизации (компенсации потерь) у него осталось также 200 тысяч, проходящих обучение и подготовку. Всего около 450 тысяч могут быть привлечены к боевым действиям. Наши Силы обороны имеют 1 млн личного состава, и у нас есть численное преимущество. В любом случае наступательные действия по любому направлению выглядят только как стрелки на картах. В ближайшее время говорить о наступлении из Беларуси или в направлении Сум и Харькова – определенное преувеличение. Потому это вряд ли возможно.

По выводам Генштаба ВСУ, на территории Курской, Брянской областей и Белоруссии всего находится 20 тыс. личного состава россиян. Это говорит об отсутствии резерва. 20 тыс. – вдвое меньше, чем наступало на Киев из Белоруссии. Было 45 тысяч. Совершенно логично, что Генштаб говорит: оснований для формирования наступательной группировки нет.

На Юге продолжается максимальное уничтожение ключевых центров тяжести русской обороны

На Юге все действия противника направлены на построение надежной обороны и максимальное долгое содержание этого сухопутного коридора, который очень важен для противника из-за доступа в Крым и контроля побережья Азовского моря. Сейчас подразделения с правого берега Днепра в Херсонской области переводят в Бахмут. На юг заводятся новые подразделения и укрепляются все транспортные пути. С другой стороны – Мелитополь, Токмак, Пологи, Васильевка. Это те населенные пункты, которые подвергаются ударам нашей дальнобойной артиллерии, что приводило к значительным жертвам противника, командному составу, ликвидации запасов боеприпасов. Далее продолжается тактика ВСУ – максимальное уничтожение ключевых центров тяжести русской обороны. Эта работа будет продолжаться еще несколько месяцев и тогда можно говорить о предстоящих наступательных действиях. Относительно врага – несмотря на попытки создать иллюзию наступлений, концентрация такой силы не позволяет им обеспечить по каким-либо участкам.

Динамика потерь окуппантов сохранится

Показатели потерь россиян поразительны. Они говорят, что враг восстановил штатную численность понесших потери подразделений. Такое впечатление, что чем больше их на нашей территории, тем больше их уничтожают дальнобойными системами. Эта тенденция будет продолжаться. Противник делает кучу ошибок по дислокации войск. Пока предпосылки для наступательных действий со стороны ВСУ не созданы, работа артиллерии будет продолжена. Такая динамика будет сохраняться дальше.

Острова Днепра в Херсонской области будут оставаться серыми зонами

Противник сейчас использует территорию, где он может совершать удары по нашим объектам, активно. Это касается всех островов на Днепре в Херсонской области. История с Потемкинским островом вызвана тем, что там часто были русские минометы, из которых бьют по Херсону. Создание линии безопасности за счет работы нашей артиллерии вполне достижимо. Непростая задача для нашей артиллерии, потому что есть значительная линия фронта, которая требует плотного контроля, разведывательных данных и ударов. Главные удары наносятся по объектам, имеющим наибольшее значение. Острова будут оставаться серой зоной, где с обеих сторон будут попытки обеспечить контроль и выжать противника.

РФ ядерными угрозами может способствовать единству Запада по освобождению Крыма

В Крыму есть носители ядерного оружия, есть ли оружие – вещь отдельная. ГУР заявляло, что нет данных о тактическом ядерном оружии. Спекуляции РФ, что там есть тактическое ядерное оружие, которое можно использовать, является толчком для того, чтобы обеспечить единство американцев и европейцев, что Крым нужно как можно быстрее освобождать. Если мы освобождаем Крым от людей, угрожающих миру тактическим ядерным оружием, так мы обезопасим и Европу, и себя. Думаю, это может способствовать освобождению Крыма перед Донецком и Луганском. Крым из-за перерезки обеспечения может перейти на "голодный паек". И это будет способствовать тому, что враг скорее покинет полуостров.

Луганщина: ВСУ продолжают создавать предпосылки для окружения Кременной

Удары по складам боеприпасов в Луганской области позволили уменьшить использование артиллерии РФ на участке Сватово-Кременная. В Сватово идут позиционные бои, продвижения нет ни у одной из сторон, хотя активность подразделений сохраняется. В зоне Червонопоповки противник вытеснил ВСУ из этого населенного пункта, но наши продвижения в зоне Кременной, Рубежного и Дибровы создают условия для окружения Кременной. Генерал Залужный говорил, что все условия для продвижения есть именно там. Этот участок остается сложным и напряженным, но с предпосылками для перемен к лучшему в зоне Кременной.

Поводов беспокоиться о будущем Бахмута нет

Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Все лобовые атаки РФ, чтобы с востока зайти в город – приостановлены. Хотя противник закрепился в лесу у домов на востоке города и пытается проводить дальнейшие наступательные действия. Все передние атаки не имеют смысла для РФ с точки зрения эффективности. Мы помним заявления владельца ЧВК Вагнера Пригожина о нехватке боеприпасов и "500 линий" обороны в городе. Это свидетельство того, что в лоб захватить Бахмут невозможно. Противник меняет подходы и пытается обеспечить Бахмут с севера и юга. На севере – самые напряженные города Северск и Соледар. Там за счет попыток пробиться в Соледар происходят наиболее трагические действия в обороне этого участка фронта. Враг пытается охватить Соледар (это не удается). Когда мы говорим о юге – попытки двигаться к Клищиевке и обеспечить окружение Бахмута. Все эти действия длятся восемь месяцев без результата и оснований беспокоиться о будущем Бахмута нет. Мы подтянули дополнительные подразделения, обеспечивающие более эффективную оборону. Ситуация будет направлена на уничтожение подразделений, которые враг пытается подбрасывать.

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