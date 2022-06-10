Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Фронтовая ситуация за сутки – без существенных изменений. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают сейчас ключевыми мишенями, держатся. Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине. Держим оборону в Николаевском направлении", - рассказал президент.

Зеленский также поблагодарил всех, кто защищает Украину.

"Я благодарен всем нашим защитникам, всем защитницам, благодаря которым это возможно. Благодаря которым мы выдержали уже 106 дней полномасштабной войны", – говорит президент Украины.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в нашем обществе могут быть только те, кто защищает нашу независимость и те, кто работает, чтобы обеспечить эту защиту.

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