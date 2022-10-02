Фронтмен группы "Нумер 482": На нуле 21 день х@рячили по нам конкретно

В фейсбуке ты часто здороваешься: "Шалом непокоренная нация".

Да. Непокоренная нация.

А какой была жизнь Виталия Кириченко до полномасштабного вторжения? Чем занимался, что делал, какие планы строил? Говорят, ты человек, у которого много разных талантов.

За неделю до полномасштабного вторжения я жил на Канарских островах, на Тенерифе. С другом мы ставили на воду лодку, катамаран. Ходил в океан, медитировал, плавал, искал новый материал для песен. В основном я занимаюсь музыкой. Также я являюсь членом наблюдательного совета общественного объединения "Украинское агентство по авторским и смежным правам". Ведем работу для того, чтобы сфера авторского права была приведена в порядок, чтобы законы были такими, чтобы вознаграждение доходило до авторов. Я люблю музыку, люблю слушать электронную музыку, пишу музыку. Это ведь не просто себе музыка. Ею нужно заниматься. Написать, записать, а потом реализовать записанное. Вот это большая часть деятельности жизни музыки. Вот этим-то я и занимался. Но и позволял себе месяц пожить на Канарах.

Классно. Набраться сил, позитива. Отпуск. Это нужно всем. Люблю твою песню "Добрий ранок, Україно".

Спасибо. Приятно. Это наша визитная карточка - песня "Добрий ранок, Україно!". Но в конце 2021 года у нас вышел новый альбом, который называется "Тест на вагітність". Там есть пять композиций, сделанных при поддержке Украинского культурного фонда. Пять новых классных песен. Я советую послушать их, зайти на наши ресурсы. Либо на Spotify, либо на YouTube, либо на Apple Music, мы везде. Есть также две дуэтные песни. Одна записана вместе с Соней Сотник. Она называется "Я йду по воді". Такая даже пророческая немного песня. И еще дуэт с Русланом Горовым. Она называется "Запах свободи". Есть еще там шикарная песня "Сніг". Думаю, скоро она будет актуальна. Мы на нее сняли клип.

Почему альбом называется "Тест на вагітність"?

Тест на беременность показывает беременна женщина или нет. Это такая аллегория. Мы хотели узнать, беременны ли мы творчеством. Группе уже больше 20 лет. И мы захотели узнать, способны ли мы создавать что-нибудь новое, что-то интересное и разное. То, что не совсем похоже на предыдущее.

Как тебя застало полномасштабное вторжение?

В кровати.

Ты скролил новости в постели?

Нет. Я спал. Позвонила сестренка и сказала, что Одессу обстреляли. Как и большинство украинцев, меня война застала в постели.

Было ли у тебя предчувствие войны?

Нет. Я думал, что они не отважатся на такой нелепый шаг. Как только узнал о вторжении, начал смотреть новости, потихоньку собираться, потом был небольшой квест по военкоматам. Взял с собой термобелье, зимнюю куртку и спальный мешок. Наконец приехал в Соломенский военкомат. Там уже стояла очередь. Я выстоял в очереди около десяти часов. После того как мы зашли, заполнили анкеты и подписали контракт, нас уже не отпускали. То есть было сказано, или вы сейчас едете домой и отдыхаете, а потом мы вас вызываем, или вы сейчас подписываете контракт и уже остаетесь в штабе. Я сразу подписал контракт и остался в штабе. Слава Богу, был спальный мешок. Помню ту ночь, когда мы ночевали. Де-юре я подписал контракт и принял присягу 24 февраля 2022 года. Мне уже дали тогда пулемет. Я два дня был пулеметчиком.

Так ты много профессий освоил, будучи на фронте?

Да нет. Я стрелок. Просто стрелок.

Увидела у тебя на странице Facebook твой новый проект – "Позывной музыкант".

В самом деле, ты правильно сказала. Многими профессиями овладеваешь в армии. Это грузчик, это копатель окопов, это…

…строитель блиндажей.

…повар, потому что ты готовишь еду. Ты, и коммуникатор, и психолог, и волонтер, потому что все время что-то находишь, добываешь. Коммуникации на самом деле очень важны. Потому что вот мы приехали в Харьковский регион, начали здесь уже наш боевой путь, как говорится, и именно здесь харьковчане помогли нам получить автомобиль для нашего подразделения. Но первый автомобиль – это… я хотел бы поблагодарить Павла Непшу, руководителя яхтинговой компании "Маринеро". Они привезли Ниссан из Британии и просто подарили нам. Это было важно, потому что тогда у нас машин вообще не было. А нам нужен был пикап. Также хотел поблагодарить других волонтеров, потому что без них мы бы вообще… Аленка Мибчуани очень помогала. Даже просто приезжали, кормили нас в Киеве. В Харькове – Василий Рябко. Сергей Жадан. Благодаря ему еще одна машина появилась. Харьков очень крутой город. Там живут очень крутые люди, которые, ну, реально – железобетон. Они встали насмерть. И не пустили сюда москалей.

Ты не рассказал о новом проекте своем "позывной Музыкант".

Просто во время этого всего ты собираешь какой-то материал. Ну и вот этот материал… он мне кажется не совсем присущ творчеству "Нумер 482". Потому что это личное больше. Это о музыканте на войне. О человеке на войне. О войне вообще. И мне не очень хотелось бы это тащить в "Нумер 482". Поэтому я подумал, что у каждого приличного фронтмена должен быть сольный проект. И я его назвал так просто. Потому что у меня позывной "Музыкант".





Как относятся побратимы к звездному солдату в своем коллективе?

Понимаешь, дело в том, что когда ты приходишь в такой большой эгрегор как войско, еще в такие непростые времена, то по большому счету не важно кто ты был, какие регалии или должности у тебя были в гражданской жизни. На первый план выходят твои личные качества, человеческие качества, твоя готовность общаться, честность, порядочность, сила духа. Я постоянно говорю о коммуникациях, потому что это моя слабая сторона. Мне очень тяжело общаться. Я довольно закрытый человек. Но ты все время должен находиться в подразделении. Люди разные. Но равные. И это очень хорошая школа для таких челков как я. Повторюсь, на войне важны личностные качества человека, а регалии – они никому не интересны.

Каково было твое первое боевое крещение? Твои эмоции…

Ну… на нас напали на РДА. У нас было один 200, несколько 300. Мы были совсем необстрелянные хлопцы. Я стал на колени и стал молиться. Потому что стреляли со всех сторон. Это "стекляшка" и она вся простреливалась. Это случилось на второй или третий день. Ну а потом, когда мы уже в Харьков приехали, мы понемногу подбирались к нулю, к боевым действиям, мы сначала в одном месте были, потом поближе… Пятихатки, Лозовая… Мы понемногу обстреливались. Там в Пятихатках – там больше минометы. В Черкаской Лозовой там больше арта работала. И ты постоянно живешь и слышишь, как арта стреляет, и через тебя… Потому что ты стоишь на нуле, а арта наша и их арта через нас летает, стреляет. Такое… Ну а когда уж попали в Прудянку, там уже мы стояли на нуле 21 день. Там уже херячили по нам конкретно. Слава Богу, что мы выстояли и доказали, что мы подразделение, которое может выполнять боевые распоряжения. Мы выдержали, не отступили. Личный состав сохранили. У нас был только... в нашем взводе один контуженный. Я думаю, это ваши молитвы, молитвы наших родных и близких. Потому что я по большому счету не знаю, как мы остались там все целы.

Помогает ли на фронте юмор? Какие-то истории…

Интересных историй много. Были, конечно… Без юмора вообще нельзя на фронте. Но он здесь такой специфичный. Такой армейский, грубый, пошловатый и с матом. Если анекдот без мата, то это не анекдот.

А из историй… В той же Прудянке у нас была такая маленькая летняя кухонька возле нашего КНП (командно-наблюдательный пункт, – ред), и мы там жарили, варили, готовили еду… И прямо в наш двор прилетает снаряд. Сарай разрушен. Одна единственная кастрюля у нас была, стояла… в которой мы суп варили. И все. Супа нет. ИЦ мы все такие: "Да ладно, не будет супа". А командир приходит и такой: "Тааак, вся кухня в пыли. Надо привести ее в порядок. Надо убрать". И я такой убираю. Только убрал. И тут снова "прилетает"... И снова вся кухня, вся в пыли, вся в обломках... Приходит командир. Посмотрел и говорит: "Не убирайте". И остались у нас только сковородки. Сковороды. Но ведь на сковородке борщ или суп не сваришь.

Знаешь, как-то надо записывать все эти истории. Интересные.

Хорошая идея…

Или такая история. В первый день приехали… Ночь… Тихо, спокойно, никто не стреляет. Командир говорит: "Вот вам дом. Занимайте". Мы заходим. Чужой дом. Весь в обломках. Стекло разбито. Мы подмели. Мы легли спать. Со мной тогда был боец с позывным Хакер. Тихо, нормально, никто не стреляет. Не то, что у нас было в Черкаской Лозе… Ну и в двенадцать часов начинается обстрел. И так начало фигачить. Мы в брониках бежим в подвал. Мы с тюками, собрали кариматы, вещмешки… Как те наседки. Прибегаем, ложимся. А там такой крошечный погребочек. Так и легли в бронежилетах. А утром просыпаемся. Солнышко. И пошел я в туалет. А это село. Деревенский туалет. Когда выхожу оттуда, приоткрываю дверь, а на меня так отакенная (показывает) морда коня. Я испугался, а конь в упор на меня смотрит. Есть хочет или общаться? Ну прямо лезет в упор и все. Короче, испугался я лошадки. Потом приехали волонтеры и забрали лошадку. Там их было…

Такие истории. Там постоянно какие-то ситуации такие были, с приколами. Надо записывать. Спасибо, что ты сказала. Я просто сяду и потихоньку все приколы запишу.

Да. Такие себе ежедневники с фронта. Потому что у каждого на фронте есть свои истории. Это нужно помнить. Это целая большая общая история.

Да.

Прочла на твоей странице в фейсбук стихотворение о небесном Генштабе. Прочитаешь?

Вірю я, що в небеснім генштабі,

Архіполковник, не простий - бойовий,

Складе рапорт ангел комбату,

Мов там є на землі такий рядовий,

Він нічим не кращий за інших,

І геройствує він аби як.

Все ж, давайте дамо йому орден,

Орден з назвой - "ти вижив, чувак".

Очень вдохновляет на Победу, чтобы все наши военные выжили и вернулись здоровыми домой. Знаю, что любовь на фронте есть? А в вашем батальоне встретилась пара влюбленных?

Да. У нас парочка появилась. В нашем взводе. Хакер и Даша решили жениться. Полюбили друг друга. Да. Он – программист довольно серьезный, А она – военная, училась в военном колледже. Они нашли друг друга и решили, что они хотят быть вместе.

Теперь на фронте можно узаконить отношения?

Да. Кажется, комроты может это сделать. Ротный.

И это отлично. Ведь жизнь при всем продолжается.

Да. Жизнь продолжается. И хочется всем пожелать добра. Победы. Хочется всем пожелать, чтобы ваша жизнь продолжалась, несмотря на войну. Потому что другой жизни у нас нет. И чтобы научились быть счастливыми и терпеливыми именно сейчас. Очень хочется скорее победы, но мы понимаем, что все может быть сложнее и дольше. Можно сделать все быстрее, но будет очень много погибших. Наша задача – это победить и сохранить себя, армию, людей.

И еще такой вопрос. Что сделает Виталий Кириченко, когда официально объявят нашу Победу?

Пойду к взводному спрашивать, когда будет демобилизация.

А о мечтах?

Мне бы очень хотелось сделать проход по Ликийской тропе в Турции, и переход на яхте. Также в Турции. Я это планировал еще до войны. Так что хотелось бы это осуществить. Хочется больше путешествовать. Есть еще такая мечта – Америку проехать на мотоцикле. С Востока на Запад. С одного побережья на другое.

Пусть все сбудется. Благодарю тебя за разговор. Желаю быстрого выздоровления. Также спасибо всем нашим защитникам и защитницам.

Спасибо взаимно. Всем нам победы. И жить именно сейчас и понимать, что другой жизни у нас нет. Терпение всем нам и силам. И, надеюсь, все будет хорошо. Слава Украине!