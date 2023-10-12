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Фронт, украинское оружие, ситуация на Ближнем Востоке: Зеленский провел заседание Ставки

12 октября, 2023 четверг
15:39
Война с Россией

В четверг, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки обсуждали фронт, производство оружия и техники, цифровизацию поставок для ВСУ и ситуацию на Ближнем Востоке

Об этом информирует Зеленский в телеграмме .

В ходе заседания Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили три ключевых вопроса, в том числе фронт.

Зеленскому доложили главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Александр Тарнавский. Речь шла о ситуации на основных направлениях – востоке, юге; защита украинских позиций и контрнаступление.

Относительно производства нашего оружия и техники президент сказал: "У Минстратегпрома есть четкая задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы".

Отдельное поручение Верховный Главнокомандующий дал вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову – по максимальной цифровизации поставок для Сил обороны: "Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации".

Среди прочего, во время Ставки обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о собственном производстве оружия

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщал, что за июнь 2023 года Украиной было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый 2022 год.

Также Украина сосредоточилась на серийном выпуске боевых дронов. В частности, она производит морские дроны , которые уже участвовали по крайней мере в двух атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.

Также в Украине началось серийное производство дронов-камикадзе оперативно-стратегического значения "Рубака", которые уже показывают свою эффективность в бою. Новые БПЛА способны преодолевать расстояние до 500 км.

В конце августа Зеленский сообщал, что дальнобойное оружие украинского производства поразило цель в 700 км.

События в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

По состоянию на 12 октября количество жертв нападения ХАМАСа на Израиль достигло 1300 человек.

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