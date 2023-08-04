Фронт, развитие ВПК и "зерновой коридор": Зеленский провел заседание Ставки

Об этом он проинформировал в Telegram .

"Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, которые нуждались в особом внимании. Фронт. Доклады по всем направлениям. Главком Залужный, командующие Сырский, Тарновский. Наступательные и оборонные операции, обеспечение, логистика", - написал президент.

Также участники заседания обсудили зерновую инициативу. С докладами выступили вице-премьер Александр Кубраков, глава МИД Дмитрий Кулеба, командующий ВМС Алексей Неежпапа.

"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", – отметил Зеленский.

Еще одной темой для обсуждения было развитие военно-промышленного комплекса (ВПК). На заседании выступил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

"Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами", – отметил президент.

Также участники Ставки проанализировали применение высокоточного оружия, однако подробности этого Зеленский раскрывать не стал.