Фронт, развитие ВПК и "зерновой коридор": Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа провел трехчасовое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором был рассмотрен ряд вопросов
Об этом он проинформировал в Telegram .
"Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, которые нуждались в особом внимании. Фронт. Доклады по всем направлениям. Главком Залужный, командующие Сырский, Тарновский. Наступательные и оборонные операции, обеспечение, логистика", - написал президент.
Также участники заседания обсудили зерновую инициативу. С докладами выступили вице-премьер Александр Кубраков, глава МИД Дмитрий Кулеба, командующий ВМС Алексей Неежпапа.
"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", – отметил Зеленский.
Еще одной темой для обсуждения было развитие военно-промышленного комплекса (ВПК). На заседании выступил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.
"Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами", – отметил президент.
Также участники Ставки проанализировали применение высокоточного оружия, однако подробности этого Зеленский раскрывать не стал.
- В конце июля министр Александр Камышин отмечал, что Украина нарастила темпы производства боеприпасов , однако для обеспечения потребностей армии этого мало.
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