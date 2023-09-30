Фронт, нужды ВСУ и гуманитарное разминирование: Зеленский встретился с министром обороны Словакии

Об этом Зеленский сообщил в telegram.

"Среди главных тем – ситуация на фронте, первоочередные потребности сил обороны Украины, гуманитарное разминирование и сотрудничество наших стран в этой области", – написал лидер государства.

Зеленский также поблагодарил Словакию за поддержку Украины в войне против российских захватчиков.