Фронт, нужды ВСУ и гуманитарное разминирование: Зеленский встретился с министром обороны Словакии
В субботу, 30 сентября, президент Украины встретился с министром обороны Словакии Мартином Скленаром. Лидеры говорили о ситуации на фронте и нуждах украинской армии
Об этом Зеленский сообщил в telegram.
"Среди главных тем – ситуация на фронте, первоочередные потребности сил обороны Украины, гуманитарное разминирование и сотрудничество наших стран в этой области", – написал лидер государства.
Зеленский также поблагодарил Словакию за поддержку Украины в войне против российских захватчиков.
- В ходе Форума оборонных индустрий в субботу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.
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