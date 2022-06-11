From Ukraine with NLAW: министру обороны Британии подарили футболку
Министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом подарил ему символическую футболку
Об этом Алексей Резников написал в Twitter.
"Я был рад встрече с нашим замечательным другом Беном Уоллесом. Сегодня мы провели продуктивную и откровенную дискуссию. Спасибо Великобритании за поддержку. Мы никогда не сдадимся! Кстати, Бену Уоллесу подарили символическую футболку NLAW от "Авиация Галиции"", - написал он.
- 10 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром Алексеем Резниковым по дальнейшей помощи оружием.
- Во время визита министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании и пообещал возобновить поддержку украинских военных, включая обучение солдат, а также доставку летального снаряжения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное