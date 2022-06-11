From Ukraine with NLAW: министру обороны Британии подарили футболку

Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

"Я был рад встрече с нашим замечательным другом Беном Уоллесом. Сегодня мы провели продуктивную и откровенную дискуссию. Спасибо Великобритании за поддержку. Мы никогда не сдадимся! Кстати, Бену Уоллесу подарили символическую футболку NLAW от "Авиация Галиции"", - написал он.

10 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром Алексеем Резниковым по дальнейшей помощи оружием.

Во время визита министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании и пообещал возобновить поддержку украинских военных, включая обучение солдат, а также доставку летального снаряжения.

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