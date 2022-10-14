Фридман заявил о готовности докапитализировать Альфа-Банк Украина на $1 млрд или отдать государству
Акционеры Альфа-Банка Украина готовы докапитализировать его на $1 млрд или передать под контроль государства или других акционеров в случае необходимости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо совладельца банка Михаила Фридмана главе НБУ Андрею Пышному.
"По нашему мнению, частные инвестиции - это лучший вариант... В то же время, если правительство Украины или Национальный банк склонится к решению, что Альфа-Банк Украина должна контролироваться государством или другим акционером, мы готовы бесплатно передать акции банка", - написал Фридман в письме.
Он пояснил, что это обращение стало необходимым на фоне недавней кибератаки на банк, а также заявления различных медиа по поводу его будущего, которые вызвали беспокойство клиентов.
В октябре уже запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС в Брюсселе. Они будут касаться возможности реализовать на практике докапитализацию в 1 млрд долларов за счет замороженных активов.
Фридман отметил, что докапитализация является абсолютно правильным, лояльным и адекватным поведением в отношении клиентов, банка и страны с учетом инвестиций, которые сейчас нуждаются в Украине для восстановления своей инфраструктуры. По его мнению, это станет хорошим примером для других инвесторов.
"Необходимость докапитализации неизбежно встанет перед всей банковской системой. Вопрос за чей счет это будет сделан - частных инвесторов или государства", - подчеркнул он.
Также акционер Альфа-Банка Украина сказал, что никогда не отождествлял инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций, и подчеркнул, что ему очень жаль, что эта информация в Украине была искажена. В то же время, он отметил, что вместе с другими акционерами с уважением отнесется к решению госорганов передать банк под управление государства или другому акционеру. Такое решение, если его примут, не будут обжаловать в судах.
Также он заверил, что процесс передачи банка новому владельцу будет проходить для клиентов максимально комфортно и выразил надежду на поддержку со стороны сотрудников и клиентов банка со стороны НБУ для координации такого перехода.
"Мы сделаем все возможное, чтобы переходный период прошел для клиентов бесшовно и незаметно для клиентов", - подчеркнул Фридман.
- Ранее, 9 сентября, Фридман предложил перевести 1 миллиард долларов из своего личного состояния в украинский филиал основанного им Альфа-банка, чтобы отменить санкции Британии, которые та наложила на бизнесмена.
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