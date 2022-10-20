Об этом сообщил глава наблюдательного совета банка Роман Шпек, комментируя последнюю информацию о возможной капитализации, отмечает "Интерфакс-Украина".

"Верю, что банку удастся реализовать проект докапитализации, и это будет важным механизмом и прецедентом добровольного финансирования восстановления Украины", – заявил Шпек, указав, что это сложная работа, но она ведется.

Сам он проводит встречи в Брюсселе, где обсуждается выработка механизма размораживания, докапитализации и системы контроля целевого использования средств.

Отметим, Альфа-Банк Украина, по данным НБУ, на 1 сентября 2022 года по размеру общих активов занимал 7-е место (111,16 млрд грн) среди 67 действующих в стране банков.

В начале июня болгарский экс-министр финансов Симеон Дянков, являющийся доверенным лицом Нацбанка по пакетам Фридмана и других попавших под санкции акционеров, сообщил о работе по получению разрешения регуляторов, чтобы провести докапитализацию банка за счет субординированного долга на $1 млрд с помощью заблокированных санкциями средств акционеров .

В то же время, Верховная Рада 6 октября приняла закон "Об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения", предусматривающий национализацию без докапитализации со стороны государства. Документ также устанавливает, что возмещение стоимости акций акционерам будет возможно только после компенсации ущерба государству Украина от РФ и исключительно за счет таких средств. Согласно определению НБУ в стране сейчас 14 системно важных банков, однако и депутаты, и эксперты указывают, что речь идет именно об Альфа-Банке Украина.

Напомним, Альфа-Банк Украина находится в перечне физических лиц, в отношении которых сегодня, 20 октября, Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях.

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