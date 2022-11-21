Фридман просит Британию разблокировать $1 млрд на докапитализацию "Альфа-Банка Украина", - СМИ
Российский подсанкционный олигарх Михаил Фридман подал документы для получения лицензии Управление по применению финансовых санкций Министерства Финансов Великобритании
Об этом сообщает БизнесЦензор .
Лицензия позволит перечислить со счетов британского банка $1 млрд на докапитализацию "Альфа-Банка Украина".
В заявке на получение лицензии говорится, что целью докапитализации банка является поддержка клиентов банка, участие в восстановлении экономики Украины. Для докапитализации будет использоваться капитальный инструмент. В заявке уже фигурирует Sense Bank как правопреемник "Альфа-Банка Украина".
Как отмечает СМИ, Фридман не распоряжается акциями банка, управление передано доверенному лицу – Симеону Дянкову.
Таким образом, в случае получения лицензии, проект докапитализации "Альфа-Банка Украина", который многие участники рынка оценивали очень скептически, может быть реализован. В своем комментарии председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек отметил, что инициатива владельца банка станет первым примером добровольного финансирования и возобновления Украины частными средствами.
Ответственность за применение финансовых санкций в Великобритании в 2007 году была передана от Банка Англии в Министерство финансов, а в 2016 году Министерство финансов учредило Управление по применению финансовых санкций – орган, работающий в сотрудничестве с правоохранительными органами над обеспечением надлежащего понимания, внедрения финансовых санкций.
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