Об этом сообщает БизнесЦензор .

Лицензия позволит перечислить со счетов британского банка $1 млрд на докапитализацию "Альфа-Банка Украина".

В заявке на получение лицензии говорится, что целью докапитализации банка является поддержка клиентов банка, участие в восстановлении экономики Украины. Для докапитализации будет использоваться капитальный инструмент. В заявке уже фигурирует Sense Bank как правопреемник "Альфа-Банка Украина".

Как отмечает СМИ, Фридман не распоряжается акциями банка, управление передано доверенному лицу – Симеону Дянкову.

Таким образом, в случае получения лицензии, проект докапитализации "Альфа-Банка Украина", который многие участники рынка оценивали очень скептически, может быть реализован. В своем комментарии председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек отметил, что инициатива владельца банка станет первым примером добровольного финансирования и возобновления Украины частными средствами.

Ответственность за применение финансовых санкций в Великобритании в 2007 году была передана от Банка Англии в Министерство финансов, а в 2016 году Министерство финансов учредило Управление по применению финансовых санкций – орган, работающий в сотрудничестве с правоохранительными органами над обеспечением надлежащего понимания, внедрения финансовых санкций.