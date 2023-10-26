Фридман проиграл суд в Британии: миллиардеру из РФ не удалось разблокировать счета и получить разрешение на въезд в страну
Михаил Фридман проиграл дело о разблокировании счетов для оплаты услуг за содержание особняка в Лондоне и предоставлении разрешения на въезд в Британию
Об этом сообщает РИА Новости.
Бизнесмен подавал иск после того, как ему отказали в разрешении ежемесячно тратить из замороженных средств 30 тысяч фунтов на обслуживание дома.
В решении суда также отмечается, что, несмотря на желание вернуться в Британию, Фридман не сможет этого сделать из-за наложенных на него санкций.
Что известно о деле Фридмана
20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс Банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
На следующий день Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным.
В частности, 5 сентября следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
6 октября СБУ заявила об аресте всех корпоративных прав Фридмана и его партнеров в Украине, включая Киевстар. По материалам правоохранителей суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, которые принадлежали также подсанкционным российским олигархам Петру Авену и Андрею Косогову. Все трое подозреваемых находятся за пределами Украины.
Арест наложен на корпоративные права в целях сохранения вещественных доказательств. Это не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов и владельцев долей корпоративных прав, не препятствует их хозяйственной деятельности и возможности получения дивидендов.
Компания "Киевстар" сообщила , что санкции против российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров не влияют на работу оператора электронных коммуникаций "Киевстар".
9 октября стало известно, что из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль российский олигарх Михаил Фридман покинул Израиль и улетел в Москву.
В середине октября во время судебного заседания в Высоком суде Лондона британские власти предложили миллиардеру Фридману, который планирует вернуться в Лондон, пересесть на общественный транспорт.
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