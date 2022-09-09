Фридман предлагает Украине $1 млрд в надежде на снятие санкций, - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что предложение Фридмана перевести $1 млрд из личного состояния в украинский филиал основанного им Альфа-банка направлено на то, чтобы убедить Великобританию отменить санкции против бизнесмена.

По словам американских чиновников, предложение Фридмана относится к тем, которые руководители предприятий, банков и компаний, включенных в черный список, "тихо делают западным властям".

Сам Фридман цель предложения, заключающаяся в снятии с него санкций Великобритании, отрицает.

Известно, что Альфа-банк как один из крупнейших частных финансовых институтов РФ внесен в черный список Министерства финансов США. Передача любого из активов Фридмана в Альфа-банке, в котором он владеет контрольным пакетом акций, потребует одобрения Министерства финансов США.

Альфа-Банк-Украина, дочерняя компания Альфа-Банка, предложила официальным лицам в Киеве разрешить Фридману перевести в банк 1 млрд долларов из его личного состояния, отметил глава наблюдательного совета этого финансового учреждения Роман Шпек. Эти деньги будут использованы для финансирования важнейших проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью, пояснил он.

После введения санкций Фридман вышел из совета директоров Альфа-Банка. Он дал интервью, в котором назвал санкции несправедливыми и пожаловался на связанные с санкциями финансовые затруднения. В частности, Фридман сказал, что ему нечем платить за услуги горничной.

28 февраля 2022 года Фридман попал под санкции Евросоюза . Власти ЕС аргументировали решение об ограничительных мерах связями бизнесмена с российскими властными кругами. В марте 2022 года санкции против российского миллиардера также ввела Великобритания, где он проживает сейчас.

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