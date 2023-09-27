ФРГ расследует военные преступления РФ в Гостомеле, где пострадал их гражданин
Федеральная прокуратура Германии расследует преступление россиян в Гостомеле Киевской области, а именно стрельбу по мирным жителям, где пострадал немецкий гражданин
Об этом пишет Tagesschau .
Представитель прокуратуры отметила, что ведомство ведет расследование случая в Гостомеле, произошедшем в первый месяц полномасштабной войны. Прокуратура начала расследование в середине июля.
Речь идет о случае, когда российские военные открыли огонь по гражданским, в результате чего они получили ранения. Среди пострадавших был человек с гражданством Германии.
"Есть первоначальное подозрение в совершении военных преступлений. Мы поддерживаем тесную связь с украинскими правоохранительными органами, чтобы прояснить обстоятельства", – прокомментировала спикер.
Федеральная прокуратура Германии ранее инициировала так называемые структурные расследования военных преступлений в Украине, совершенных в марте 2022 года, с целью собрать как можно больше доказательств без фокуса на конкретных подозреваемых.
- Год назад прокуратура Киева расследовала в Гостомеле более 460 преступлений против гражданских.
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