ФРГ обсуждает с партнерами, которым предоставила системы ПВО IRIS-T, передачу их Украине - немецкий депутат

Об этом сообщил руководитель Партии Зеленых, заместитель главы комитета по обороне Омид Нурипур в эфире канала ZDF .

Сообщается, что ФРГ обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T – зенитного ракетного комплекса (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанного немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенного для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также вертолетов и БПЛА.

"Конечно, Украине нужно больше систем ПВО. Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами-партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине", - отметил Нурипур.

Политик не назвал страны, с которыми Германия ведет переговоры. Однако известно, что в 2018 году Германия продала Египту четыре комплекса IRIS-T SLM, а в 2021 году Египет заказал еще 16 дополнительных комплексов. Также в 2019 году Швеция получила от Германии первую систему IRIS-T SLS ближнего радиуса действия.