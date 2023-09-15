ФРГ обсуждает с партнерами, которым предоставила системы ПВО IRIS-T, передачу их Украине - немецкий депутат
Заместитель главы комитета по обороне Омид Нурипур заявил, что Германия ведет переговоры со странами-партнерами о временной передаче Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T
Об этом сообщил руководитель Партии Зеленых, заместитель главы комитета по обороне Омид Нурипур в эфире канала ZDF .
Сообщается, что ФРГ обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T – зенитного ракетного комплекса (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанного немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенного для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также вертолетов и БПЛА.
"Конечно, Украине нужно больше систем ПВО. Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами-партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине", - отметил Нурипур.
Политик не назвал страны, с которыми Германия ведет переговоры. Однако известно, что в 2018 году Германия продала Египту четыре комплекса IRIS-T SLM, а в 2021 году Египет заказал еще 16 дополнительных комплексов. Также в 2019 году Швеция получила от Германии первую систему IRIS-T SLS ближнего радиуса действия.
- 5 сентября стало известно, что немецкий производитель оружия Diehl Defense стремится увеличить производство системы противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить спрос из-за войны РФ против Украины.
- Первый комплекс прибыл в Украину 12 октября, а вскоре после этого Шольц пообещал Украине еще три комплекса ПВО, "каждый из которых способен защитить большой город". В ходе первого боевого крещения комплекс IRIS-T сбил 100% целей.
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