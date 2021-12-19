ФРГ обещает "личные последствия" Путину и его окружению

С таким заявлением она выступила в интервью изданию "Бильд", передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Сейчас мы должны наметить себе целью Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны ощутить личные последствия", - сказала она.



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Также Ламбрехт выразила обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границ с Украиной, поэтому страной своей первой поездки в роли главы Минобороны ФРГ она избрала Литву - в расположение сил быстрого реагирования НАТО.

"Понятно, что агрессор – Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию ситуации. Сюда входит и введение жестких санкций", – подчеркнула министр.



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Также ей задали вопрос о готовности отправить войска Бундесвера в Украину.

"Мы должны полностью использовать все возможности дипломатии и экономические санкции. И все дальнейшие шаги должны быть согласованы в Альянсе (НАТО, - ред.)", - ответила Ламбрехт.





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