ФРГ обещает "личные последствия" Путину и его окружению
Новые санкции против РФ в связи с обстановкой вокруг Украины должны быть направлены против непосредственных руководителей РФ, заявила министр обороны ФРГ Кристини Ламбрехт
С таким заявлением она выступила в интервью изданию "Бильд", передает Интерфакс-Украина.
"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Сейчас мы должны наметить себе целью Путина и его окружение. Ответственные за агрессию должны ощутить личные последствия", - сказала она.
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Также Ламбрехт выразила обеспокоенность наращиванием военного присутствия РФ у границ с Украиной, поэтому страной своей первой поездки в роли главы Минобороны ФРГ она избрала Литву - в расположение сил быстрого реагирования НАТО.
"Понятно, что агрессор – Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию ситуации. Сюда входит и введение жестких санкций", – подчеркнула министр.
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Также ей задали вопрос о готовности отправить войска Бундесвера в Украину.
"Мы должны полностью использовать все возможности дипломатии и экономические санкции. И все дальнейшие шаги должны быть согласованы в Альянсе (НАТО, - ред.)", - ответила Ламбрехт.
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