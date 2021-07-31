Фрэнсис Фукуяма: Тихановская - госпожа президент, Лукашенко - надо уйти

Об этом он сообщил в интервью белорусскому независимому телеканалу "Белсат", вышедшем сегодня, 31 августа 2021 года, рассказывает Еспресо.TV.



Прежде всего Фукуяма подчеркнул, что Тихановскую следует называть исключительно "госпожа президент".



"Светлана - легитимный президент Беларуси, и мы хотим убедиться, что все понимают это. Она прекрасно представляет Беларусь. Она вдохновляет нас", - отметил он.



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"Лукашенко - всего лишь пережиток эпохи Советского Союза. У него не реформаторская ментальность. Я думаю, ему нужно уйти с дороги", - добавил Фрэнсис Фукуяма.



По его словам, будущее Беларуси будет демократическим.



"Я думаю, что демократия останется выбором белорусского народа, и будет сложно разрушить это в долгосрочной перспективе", - подытожил философ.



Напомним, последние две недели Тихановская проводит встречи в США.



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