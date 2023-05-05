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Фрэнсис Фукуяма, 3 нобелевских лауреата и актриса стали амбасадорами новых направлений UNITED24

5 мая, 2023 пятница
21:19
Общество

В годовщину деятельности благотворительной платформы запустили два новых направления UNITED24 – "Гуманитарное разминирование" и "Образование и наука"

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Также об этом упомянул президент Украины Владимир Зеленский в своей вечерней сводке.

"Сейчас мы добавляем еще образовательное направление – это восстановление школ, а также – разминирование. Большая задача, которая стоит перед Украиной и которую можно реализовать не за десятилетия, а за годы, если будет достаточная глобальная поддержка. Ни одной российской мины в нашей земле не должно остаться!" – отметил по этому поводу Зеленский.

Амбасадором первого направления стал один из известнейших философов современности и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма. Он будет помогать копить деньги на машины и средства для разминирования украинских территорий. Денежные средства, собранные через UNITED24 на разминирование, пойдут на счет Минэкономики, из которого будут закупать необходимую технику.

Направлением "Образование и наука" будут заниматься новые послы UNITED24 - лауреаты Нобелевской премии Полом Нерсом, Эдвардом Мозером и Мэй-Бриттом Мозером. А также украино-американская актриса Иванна Сахно. В рамках этого направления на счет НБУ Минобразования и науки будут собирать средства на восстановление школ, пострадавших из-за российских обстрелов.

Сегодня, 5 мая, в Киеве прошел саммит по случаю годовщины государственной благотворительной платформы United24. Как отметил Зеленский, принявший участие в мероприятии, United24 собрала донаты от разных людей и компаний из 110 стран мира. К деятельности платформы присоединилось 15 звездных послов.

"Я лично горжусь поддержкой со стороны United24 нашей работы ради флота морских дронов, а также всеми проектами, которые связаны с беспилотниками для фронта. Это тысячи беспилотников, которые делают Украину мощнее", – сказал Зеленский, добавив, что многое сделано и в пределах медицинского направления United24, а также по направлению восстановления.

  • Среди приехавших сегодня в Киев по случаю годовщины инициативы United24 - звезда "Викингов" Кэтрин Винник и члены команды Imagine Dragons

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